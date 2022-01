«El susto que me he llevado se me va a tardar en pasar porque el estruendo fue muy grande» . Los vecinos de la calle Alcón aún no pueden quitarse el miedo del cuerpo después de que la explosión y el posterior incendio en el edificio situado en el número 21 les sobresaltara de madrugada

Marisol es una vecina que vive justo enfrente del edificio donde se produjo la explosión. Al oír la deflagración saltó de la cama asustada y pudo ver desde su ventana como el fuego se calcinaba la segunda planta del inmueble y el tejado. «Yo sentí una explosión y me levanté, ví aquellas llamas y quedé impactada», señala, contemplando ahora las consecuencias de la explosión desde la calle. «Tengo todavía los nervios por el cuerpo», reconoce, porque «ver aquellas llamas de noche impresiona mucho», resalta.

Su vehículo también estaba aparcado en la calle, en la acera situada junto al inmuele afectado si bien en un primer momento parece que no reviste daños si bien no podrán retirarlo hasta que no se periten los daños provocados por el suceso.

Para ella como para el resto de los vecinos «lo más importante es que afortunadamente no hubo víctimas, que es lo principal». Asegura que conocía «de vista» al inquilino que entregó en la Comisaría declarándose autor de la explosión y que llevaba unos cuatro años viviendo en el inmueble.