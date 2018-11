El sorteo de la Once del miércoles deja 1,3 millones de euros repartidos en 38 cupones en Ponferrada Puesto de la Once. La agente vendedora ha sido María Elena Garrido, que tiene su punto de venta en el quiosco ubicado en la calle Ancha ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 2 noviembre 2018, 10:28

La O.N.C.E. ha repartido 1.330.000 euros mediante la venta de 38 cupones premiados con el premio mayor, 35.000 euros cada uno, del sorteo del miércoles día 31 de octubre de 2.018. Un premio que ha recaído en Ponferrada.

La agente vendedora María Elena Garrido Álvarez, que tiene su punto de venta en el quiosco ubicado en la calle Ancha nº 13 de la capital berciana, es quien ha repartido la suerte entre sus clientes habituales.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 22.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.com).