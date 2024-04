Los socialistas piden que se pinten los nuevos autobuses como los anteriores

El PSOE de Ponferrada se ha hecho eco de las quejas que les han llegado, por parte de los vecinos, sobre los dos nuevos autobuses urbanos de la ciudad, que no se han pintado del mismo color que los viejos lo que induce a «errores».

«No se parecen en nada. Yo entiendo que la Junta de Castilla y León, que ha pagado parte de ellos, exija poner la frase 'Nos impulsa' pero no entiendo que no se pinten igual«, dijo el portavoz socialista Olegario Ramón.

En cuanto a la adjudicación directa del contrato de autobuses, que el Ayuntamiento hizo tras el rechazo de la oposición a la prórroga del servicio, el PSOE insiste en que este proceso se podría haber evitado si el equipo de gobierno «hubiese trabajado».

«Hemos examinado la documentación de esta adjudicación y vemos una doble desidia. Por un lado que no hubieran hecho nada en nueve meses y por otro que nosotros ya habíamos dejado aprobada una prórroga de seis meses mientras se preparaba la nueva adjudicación», explicó Ramón.

El nuevo contrato tiene validez hasta finales de este año y paralelamente el equipo de gobierno prepara la documentación para sacar de nuevo a licitación este servicio.