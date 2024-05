Los sindicatos llevarán al juzgado a LM si impone el cambio de las vacaciones

Los sindicatos llevarán al juzgado a LM Wind Power si impone el cambio del calendario vacacional pactado durante el periodo del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Es la salida que barajan los representantes de los trabajadores al conflicto suscitado después de que la empresa, situada en el polígono industrial de La Llanada en Santo Tomás de las Ollas en Ponferrada, pretenda modificar el descanso estival trasladándolo al mes de septiembre en lugar de julio tal como está establecido.

La dirección de la compañía está enrocada en llevar a cabo cambios según puso de manifiesto en la última reunión celebrada esta última semana con los sindicatos. «La empresa propone alternativas pero siempre haciendo cambios del periodo vacacional y no aceptamos», explicaron fuentes sindicales.

La empresa tiene que ajustarse a realizar el preaviso a los trabajadores antes de dos meses, un plazo que finalizará este miércoles 15 de mayo, en el caso de que quiera ejecutar la modificación de las vacaciones. «Si no ejecuta nada no habría ningún problema y si lo ejecuta ya miraríamos las medidas a tomar», remarcan desde los sindicatos.

«Están pactadas y firmadas»

En este sentido, aseguran que contra esta decisión podrían llevar a cabo «varias medidas» y una de ellas sería la vía judicial. «De momento es una intención, nosotros nos hemos negado a ese cambio, las vacaciones están pactadas y firmadas y de momento no hay más qué hacer ahí pero si la ejecuta ya hablaríamos de otra cosa y veríamos lo que tenemos que hacer», apuntan las mismas fuentes.

Desde la parte social insisten en que no hay nada que justifique el cambio del calendario vacacional porque «el plan productivo no ha cambiado, es el mismo que tenemos desde principios de año y si no había trabajo para mantener a toda la plantilla en activo no entendemos cómo ahora se ha de cambiar el periodo vacacional porque no se da sacada esa producción». «No lo entendemos ni tiene justificación alguna», concluyen.