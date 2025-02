El «sello de calidad» de la Tebaida encumbra al diseñador gráfico ponferradino Juan Manuel Salvi

Carmen Ramos Ponferrada Sábado, 1 de febrero 2025, 09:08 Comenta Compartir

El logotipo de la Tebaida berciana ha encumbrado al berciano Juan Manuel Salvi a lo más alto del diseño gráfico nacional tras alzarse con un doble galardón en la XXXI edición de los premios Anuaria España, de la Fundación Veredictas Internacional, los más reconocidos y respaldados por la profesión.

La imagen de marca de la Tebaida berciana, refugio de eremitas de la Alta Edad Media que buscaban el cobijo del silencio entre montes y valles, destinada al Ayuntamiento de Ponferrada ha recibido el reconocimiento al mejor logotipo o marca dentro de la Selección Anuaria como la creación «que será activa en el desarrollo de la promoción turística del Bierzo y que pretende poner en valor el espacio cultural y natural del sur del municipio de Ponferrada, la difusión de su valor paisajístico, histórico y social, así como su transmisión a generaciones futuras».

Con ella Salvi ha tratado de crear «una especie de sello de calidad», por lo que confía en que «a lo largo de los próximos años se desarrolle y dote de valor a toda esa zona tan bonita que tenemos en el sur de Ponferrada».

A este premio se une un segundo premio Anuaria España para el estudio Salvi Desing de Ponferrada a la mejor ilustración aplicada al diseño gráfico por el trabajo 'Humanismo Sanitario' que realizó para una consultora de Valladolid integrada por un equipo multidisciplinar de investigación clínica y neurociencia, salud digital e innovación educativa.

Un proyecto en este caso que, según explica, «pretende reflexionar para tener la sanidad de nuestro tiempo» y trata «de pensar en esos conceptos y al mismo tiempo crear otros nuevos que ayuden a nuestra sociedad a afrontar con éxito los retos sanitarios más inmediatos». Todo ello integrado en unas ilustraciones que formaban parte de unas animaciones para publicarlas en Linkedin a nivel profesional.

Una apuesta por El Bierzo

Juan Manuel Salvi reconoce que estos premios que son para él «un buen ejemplo de cómo desde El Bierzo se pueden sacar grandes proyectos y competir con cualquier estudio o agencia a nivel nacional siempre apostando por la excelencia y la calidad».

Por ello se siente «muy orgulloso» de este tipo de reconocimientos que avalan «la apuesta que tiene este estudio desde hace ya muchos años de trabajar en proyectos con empresas o instituciones que apuesten por sus marcas como su mayor activo estratégico».

Es en este aspecto donde desde Salvi Desing «nos encargamos siempre de diferenciar y argumentar su percepción de valor y siempre apostando por El Bierzo como un lugar para vivir y trabajar, por supuesto» que le permite «dar lo mejor de mi mismo en cada proyecto».

Un trabajo que sale de su estudio situado en la céntrica avenida de Valdés de Ponferrada, el laboratorio donde se fraguan las ideas del diseñador berciano que visten y dan vida a proyectos de los más variopinto. Son la carta de presentación de una imagen de marca que surge de un riguroso, meticuloso y reflexivo trabajo de investigación donde nada se deja al azar.

Tres décadas de trayectoria dan para mucho y en el caso de Juan Manuel Salvi le han permitido afianzarse entre los diseñadores más punteros a nivel nacional con trabajos que se han convertido en imagen de algunas de las instituciones y marcas más reconocidas del país.

Ampliar Salvi, en su estudio de Ponferrada. Carmen Ramos

Hace 20 años que decidió instalarse en Ponferrada después de estar «bastantes años» trabajando en Madrid. Una ciudad a la que dio el salto desde Salamanca, donde estudió Bellas Artes, de la mano de sus profesores tras quedar tercero en su promoción. En la capital de España se curtió en estudios de diseño gráfico y agencias de publicidad trabajando para marcas de los 90 como Panrico o Repsol y ya en los 2000 en publicidad para Volvo Car España como director de arte.

«Llegado a cierta edad buscas otro tipo de cosas de ahí el concepto de slow life que podemos vivir en El Bierzo porque está todo a mano, podemos ir caminando, sin las prisas y el estrés de las grandes ciudades», valora Salvi.

Un ritmo muy distinto al de sus años en la capital de España donde se labró experiencia en varias multinacionales. «No te dejaban apenas tiempo para madurar y hacer un trabajo realmente de calidad, estamos hablando de tiempos, de días, una locura pero aquí, por lo general, se pueden mimar mucho más los proyectos y por lo tanto hacer un trabajo de mucha más calidad», apunta.

«Yo hago todo»

El diseñador berciano define Salvi Desing como un estudio freelance en el que «yo hago todo», señala, aunque también trabaja con contactos y con proveedores, colaboradores externos al estudio para algunos aspecto de su trabajo.

Cuando se decidió a estudiar Bellas Artes en Salamanca entró con la convicción de dedicarse a la restauración de bienes culturales pero pronto se sintió atrapado por el boom del diseño gráfico y la publicidad, en un momento en el que los creativos sacaron a la luz algunos de los anuncios históricos de la marca España y con Barcelona como epicentro. Vio entonces que «era una disciplina súper creativa, súper transversal en el conocimiento para seguir aprendiendo cosas, y no me lo pensé, me fui de lleno a ello y ya llevo 30 años de experiencia», explica.

Juan Manuel Salvi reconoce que ser diseñador gráfico «es un estilo de vida, muy vocacional» en el que el pensamiento crítico es un factor esencial. «Todos o casi todos los días tenemos que ver las cosas de una manera crítica porque al final se trata de mejorar productos, organismos o empresas de servicios a través de su imagen, investigamos todo el día y luego planteamos soluciones, al final el diseño gráfico es plantear soluciones de comunicación visual entonces el pensamiento crítico tiene que estar ahí presente», asevera.

«Que El Bierzo sea conocido»

Este reconocido diseñador gráfico berciano mantiene firme e intacta la apuesta que en su día hizo por su tierra a donde se decidió a regresar para continuar su andadura profesional y seguir defendiendo a una tierra en la que cree que aún queda mucho por hacer.

«Es el lugar donde he nacido, donde tengo mi familia, mis amigos y donde a día de hoy, en 2025, sigo apostando mucho por esta comarca, está todo por hacer, creo que solo nos hace falta cambiar el chip en algunas cosas y poner mi granito de arena en la medida de lo posible para que se haga una buena comunicación y que El Bierzo sea conocido y tenga una buena presencia de imagen y de marca fuera de nuestras fronteras», concluye.

