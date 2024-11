«En 30 segundos se largó cuesta abajo con mi bicicleta y todo mi equipaje»

Esther Jiménez Ponferrada Sábado, 9 de noviembre 2024, 09:34 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Dicen que el Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más seguras del mundo pero no para un peregrino navarro, que en 30 segundos perdió todo.

Este hombre llegó a Ponferrada el miércoles, 23 de octubre, con su bicicleta eléctrica, después de hacer las diferentes etapas del Camino desde Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. La última fue León-Ponferrada, «era un poco más larga pero hacía bueno y me lancé», relata.

Llegó a la capital berciana cerca de las 17:30 horas y se fue a buscar el hostal que había reservado con anterioridad. Se encontraba en plena Plaza de la Encina y fue a preguntar a la recepcionista dónde podía dejar la bicicleta. «Fueron 30 segundos y en ese tiempo un individuo se largó cuesta abajo con mi bici y todo mi equipaje», comenta este hombre navarro que prefiere permanecer en el anonimato, y que asegura que este hecho le rompió «todo el planteamiento, tu proyecto, además del daño material».

Documentación, dinero, ropa, el cargador del móvil e incluso medicación fue todo lo que se llevó este amigo de lo ajeno y que dejó al peregrino navarro sin nada. Ahí destacó la amabilidad de la gente, tanto del hostal como de otros establecimientos, que le ayudaron a que su hija le pudiera enviar dinero a través de un cajero porque literalmente «me dejó con lo puesto».

Cuando ocurrió el robo, rápidamente llamaron a la policía, que acudió tanto la Nacional como la Municipal. Vieron en las cámaras del hostal al ladrón, al que se veía «con bastante nitidez» y el peregrino puso la correspondiente denuncia en la Comisaría.

Una vez realizado todo el procedimiento, este ciudadano navarro asegura que los propios agentes le dijeron que ya tenían identificada a la persona que había cometido los hechos delictivos, al parecer un conocido por la Policía, con antecedentes, pero que sin que puedan proceder a su detención y sin recuperar, por el momento, lo robado a este peregrino, «lo que hace sino acrecentar mi sensación de indefensión». «Resulta penoso y lamentable que en un Camino de peregrinación, calificado como uno de los más seguros del mundo, sucedan estos robos a peregrinos y salgan impunes», añade.

Ahora ya desde su casa en Navarra, la víctima del robo relata la «difícil situación vivida» y el «desasosiego» que le produce el que no hayan cogido al ladrón ni recuperado sus cosas. Además, no cree que sea un hecho aislado, por ello ha querido hacer público su caso para que «no se quede en el olvido y no le pase a otro después de a mí porque su forma de operar creo que es muy clara».