Samuel Naveira abre las puertas de CO-DO con «una mirada más desenfadada» a su cocina

El cocinero berciano Samuel Naveira arranca su nuevo proyecto gastronómico. Bautizado como CO-DO, palabra de origen japonés que significa 'latido' o 'almas en movimiento', y situado en la calle del Reloj de Ponferrada, en pleno casco antiguo y zona de ronda de vinos, el chef emprende una andadura paralela al MU-NA, que revalidó este año Estrella Michelín, para llegar al gran público.

Un nuevo concepto de espacio y de cocina, fraguado durante casi tres años, que abrirá sus puertas en la noche de este viernes coincidiendo con la celebración de la Noche Templaria. Situado en un edificio de dos plantas y con un diseño interior «muy bonito y divertido», describe Naveira, realizado por Alberto Manovel, el acceso por la calle del Reloj permite abrir la puerta a un espacio más informal en el que no va a hacer falta reservar. «No es un bar de ronda es un restaurante pero no queremos tampoco cerrar la puerta al que quiera venir a conocernos sin necesidad de que venga a comer», explico Naveira en la presentación que tuvo lugar este jueves.

En la parte superior se sitúa un pequeño comedor en el que se cuidan especialmente los detalles «porque nos gusta hacer bien las cosas sino no las haríamos», recalca el chef berciano. El establecimiento cuenta con un aforo de medio centenar de comensales. «La idea es que haya rotación, va a haber mesas sin reserva en todas las mesas altas, para gente que venga de paso e incluso pueda apuntarse en una lista, tomar algo por la zona y volver a picar», explicó el chef berciano.

Como inevitable es el paralelismo con el MU-NA, Samuel Naveira aclara que «son conceptos y experiencias totalmente distintas» teniendo en cuenta que CO-DO «es un proyecto que no tiene nada que ver, esto es una forma de disfrutar de la cocina más divertido, más desenfadado». «Al final el que pretenda venir aquí pensando que va a ir a una Estrella Michelín no es el concepto, la Estrella Michelín es de MU-NA no de este restaurante», recalcó.

«Cocina desenfadada»

Con CO-DO el objetivo de Naveira y el equipo de una decena de personas que capitanea es «acercarnos al cliente, sobre todo al cliente local», acercarse, al fin y al cabo «a más gente que venga y que conozca de una cocina desde una mirada un poquito más desenfadada».

Respecto a la carta, Naveira explica que va a ser «sencillita» que a diferencia del MU-NA en el que trabajan con producto de cercanía y nos autolimitamos para ser más personales, aquí trabajando con producto de cercanía queremos ser un poquito más internacionales, sin tantas barreras, sin tanta frontera que nos permita trabajar en lo que nos apetezca hacer en cada momento», subrayó.

Cocina a la brasa

La cocina del CO-DO estará muy enfocada a la brasa aunque, a pesar del nombre «no es un restaurante japonés», indicó el chef berciano. Así ofrecerá cocina a la brasa, platos vegetarianos, cocina desenfadada y platos internacionales. «Cosas muy tradicionales y cosas muy modernas y todo muy enfocado a la brasa», aseveró Samuel Naveira.

Los precios cuentan con un ticket medio entre 25 y 50 euros, un menú para la semana de 18.50 euros. En él se puede degustar su tradicional hamburguesa que se hizo muy famosa durante el confinamiento en plena pandemia en el Bazar by MU-NA que el cocinero reconoce que «fue la semilla de CO-DO».

Entiende que su nuevo proyecto en Ponferrada «va a aportar mucho» dado que entiende que «un proyecto desenfadado de estas características le va a sumar a la ciudad y a la gente de la zona», concluyó.