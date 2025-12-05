La Recicladora Cultural elabora un decálogo de sostenibilidad para la itinerancia de exposiciones
Los expertos estudian sentar las bases para la reutilización de elementos museográficos de los elementos museográficos
Ponferrada
Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:15
La Recicladora Cultural, proyecto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Ciudad de la Energía, inicia la elaboración de un decálogo de sostenibilidad para la itinerancia de exposiciones, centrado en la reutilización de elementos museográficos e itinerancias responsables, con criterios aplicables y medibles.
Para ello ha convocado la primera reunión de su comité de expertos en sostenibilidad en el sector cultural, quienes definirán las recomendaciones operativas, propondrán medidas correctoras y estándares de documentación y trazabilidad e impulsarán objetivos sencillos y escalables a corto plazo.
Asimismo, se identificarán barreras y soluciones para poner en circulación exposiciones ya producidas en distintos contextos territoriales, fomentando la implicación de los equipos y la coordinación interinstitucional. También se establecerá un plan de trabajo, manteniendo el proceso abierto a la adhesión de nuevas instituciones.
Este comité cuenta con la participación de entidades destacadas como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Guggenheim Bilbao, el Consejo Internacional de Museos, los Museos Municipales de Ponferrada, el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, así como por representantes del ministerio y Ciuden.
Esta primera reunión fue de carácter presencial y online y arranca con vocación de continuidad semestral, por lo que el próximo encuentro se celebrará en la primavera de 2026 y está abierta a que se sumen nuevas entidades que contribuyan al enriquecimiento y el conocimiento.
«El comité nace para pasar de los principios a la acción: aprender de experiencias contrastadas e implementar e impulsar los criterios de sostenibilidad en el sector cultural», dice la directora general de Ciuden, Yasodhara López, .