leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la exposición Redeia en La Térmica Cultural.

La Recicladora Cultural elabora un decálogo de sostenibilidad para la itinerancia de exposiciones

Los expertos estudian sentar las bases para la reutilización de elementos museográficos de los elementos museográficos

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:15

Comenta

La Recicladora Cultural, proyecto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Ciudad de la Energía, inicia la elaboración de un decálogo de sostenibilidad para la itinerancia de exposiciones, centrado en la reutilización de elementos museográficos e itinerancias responsables, con criterios aplicables y medibles.

Para ello ha convocado la primera reunión de su comité de expertos en sostenibilidad en el sector cultural, quienes definirán las recomendaciones operativas, propondrán medidas correctoras y estándares de documentación y trazabilidad e impulsarán objetivos sencillos y escalables a corto plazo.

Asimismo, se identificarán barreras y soluciones para poner en circulación exposiciones ya producidas en distintos contextos territoriales, fomentando la implicación de los equipos y la coordinación interinstitucional. También se establecerá un plan de trabajo, manteniendo el proceso abierto a la adhesión de nuevas instituciones.

Noticias relacionadas

Ciuden activa 'La Recicladora Cultural' para reutilizar exposiciones y evitar su destrucción

Ciuden activa 'La Recicladora Cultural' para reutilizar exposiciones y evitar su destrucción

La Recicladora Cultural de Ciuden se alza con la plata en los prestigiosos premios Lovie Awards

La Recicladora Cultural de Ciuden se alza con la plata en los prestigiosos premios Lovie Awards

La Recicladora Cultural, premiada en los The Anthem Awards

La Recicladora Cultural, premiada en los The Anthem Awards

Este comité cuenta con la participación de entidades destacadas como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Guggenheim Bilbao, el Consejo Internacional de Museos, los Museos Municipales de Ponferrada, el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, así como por representantes del ministerio y Ciuden.

Esta primera reunión fue de carácter presencial y online y arranca con vocación de continuidad semestral, por lo que el próximo encuentro se celebrará en la primavera de 2026 y está abierta a que se sumen nuevas entidades que contribuyan al enriquecimiento y el conocimiento.

«El comité nace para pasar de los principios a la acción: aprender de experiencias contrastadas e implementar e impulsar los criterios de sostenibilidad en el sector cultural», dice la directora general de Ciuden, Yasodhara López, .

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bar leonés que 36 años después de abrir continuó su historia gracias a su camarera
  2. 2 Ni Barça ni Madrid; estos son los posibles rivales de la Cultural
  3. 3 El desconocido origen leonés de Yolanda Ramos: «Amo León, pero sois muy cerrados»
  4. 4 El resurgir de Clemente: «No somos Castilla-León ni Castilla y León y Burgos y Soria; un poco de respeto»
  5. 5 Nuevo arboricidio en León: talan uno de los castaños más bellos a los pies de la Catedral
  6. 6 La nieve complica el tráfico en dos puertos de León y un tramo de autopista
  7. 7 El youtuber de más de 9 millones de seguidores que pasó 24 horas con una monja de clausura de León
  8. 8 Los vecinos de Cistierna, divididos entre los puestos de trabajo y el riesgo de una nueva planta de biogás
  9. 9 Una carretera de León queda cubierta de restos de animales muertos tras la pérdida de carga de un camión
  10. 10 Puente dice que devolver Feve al centro de León era «disparatado» y que el bus está «acordado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias La Recicladora Cultural elabora un decálogo de sostenibilidad para la itinerancia de exposiciones

La Recicladora Cultural elabora un decálogo de sostenibilidad para la itinerancia de exposiciones