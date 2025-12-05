La Recicladora Cultural elabora un decálogo de sostenibilidad para la itinerancia de exposiciones Los expertos estudian sentar las bases para la reutilización de elementos museográficos de los elementos museográficos

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:15

La Recicladora Cultural, proyecto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Ciudad de la Energía, inicia la elaboración de un decálogo de sostenibilidad para la itinerancia de exposiciones, centrado en la reutilización de elementos museográficos e itinerancias responsables, con criterios aplicables y medibles.

Para ello ha convocado la primera reunión de su comité de expertos en sostenibilidad en el sector cultural, quienes definirán las recomendaciones operativas, propondrán medidas correctoras y estándares de documentación y trazabilidad e impulsarán objetivos sencillos y escalables a corto plazo.

Asimismo, se identificarán barreras y soluciones para poner en circulación exposiciones ya producidas en distintos contextos territoriales, fomentando la implicación de los equipos y la coordinación interinstitucional. También se establecerá un plan de trabajo, manteniendo el proceso abierto a la adhesión de nuevas instituciones.

Este comité cuenta con la participación de entidades destacadas como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Guggenheim Bilbao, el Consejo Internacional de Museos, los Museos Municipales de Ponferrada, el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, así como por representantes del ministerio y Ciuden.

Esta primera reunión fue de carácter presencial y online y arranca con vocación de continuidad semestral, por lo que el próximo encuentro se celebrará en la primavera de 2026 y está abierta a que se sumen nuevas entidades que contribuyan al enriquecimiento y el conocimiento.

«El comité nace para pasar de los principios a la acción: aprender de experiencias contrastadas e implementar e impulsar los criterios de sostenibilidad en el sector cultural», dice la directora general de Ciuden, Yasodhara López, .