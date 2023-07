Rechazado el último recurso de Olegario Ramón por la sanción impuesta por incumplir la Ley Electoral

La Junta Electoral de Ponferrada ha rechazado el último recurso presentado por el exalcalde y actual portavoz socialista, Olegario Ramón, ante la sanción impuesta por incumplir la Ley Electoral, según desvelaron este lunes los 'populares' de la capital berciana.

Así, el presidente de la Junta Local del PP, Carlos Fernández, exigió a Ramón que pida perdón al resto de formaciones políticas que concurrieron a las elecciones y a toda la ciudadanía. «No le importó saltarse la ley para intentar presumir, con el resultado de incumplir la neutralidad, que es lo que la ley exige, como él sabía», aseguró Fernández.

Cabe recordar que la Junta Electoral sancionó al exalcalde con 450 euros, y otros 450 para el PSOE, por anunciar en la página web del Ayuntamiento la inauguración de la nueva iluminación exterior de la Casa Consistorial.

De este modo, el PP criticó que los socialistas concentrasen al final del mandato todas las obras, con el objetivo de utilizarlas de forma «partidista e interesada», con la cercanía de las elecciones.

«Olegario Ramón no jugó limpio como candidato y no dudó en poner todos los resortes institucionales del Ayuntamiento a su servicio partidista, sin distinguir entre lo que puede hacer como candidato y lo que no debe hacer como alcalde en funciones hasta las elecciones, tal como denunció el Partido Popular», añadió el presidente de la Junta Local del PP.

Por ello, consideró acreditado que Olegario Ramón «no ha tenido inconveniente ni ético ni jurídico para servirse del Ayuntamiento buscando sus fines electorales» y «no ha respetado las reglas claras de la legislación electoral que lo obligaba a distinguir entre su condición de alcalde y miembro de un partido concurrente a las elecciones, que es lo que literalmente le reprochó la Junta electoral», afirmó Carlos Fernánez, que recordó que esta resolución es firme.