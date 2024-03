Ramón recuerda a la Junta sus incumplimientos con el centro de especialidades o radioterapia

El portavoz del PSOE de Ponferrada, Olegario Ramón, recordó a la Junta de Castilla y León, y concretamente al consejero de medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, los «múltiples» incumplimientos del Gobierno Autonómico con el Bierzo, como el centro de especialidades de Ponferrada o la unidad de radioterapia del Hospital del Bierzo que vaticina que «tardará muchos años en hacerse realidad».

Responde así a las palabras de Suárez-Quiñones quien retó a los socialistas bercianos a demostrar que la Junta está incumpliendo con las promesas del para el pacto de gobierno de PP y Coalición por el Bierzo en Ponferrada al no incluir algunas obras en el proyecto de Presupuestos de este año.

Ramón, quien reconoce que tiene «aprecio personal a Suárez-Quiñones y que tiene un compromiso con el Bierzo que no tienen otros consejeros», pero le «afea» sus palabras. «Ayer, realmente, no estuvo nada afortunado porque podríamos recordarle desde el Hub que presentó por todo lo alto en Canedo, el centro de especialidades de Ponferrada o la radioterapia. También de realidades de este presupuesto que no contempla ni un céntimo para el centro de salud de Ponferrada I», dijo Ramón.

Además el socialista vaticina que la esperada unidad de radioterapia del Hospital del Bierzo tardará años en llegar. «Qué se va a hacer con 126.000 euros. No se va a crear en muchos años porque se ha creado en un centro privado, con una inversión muy alta, que no se haría sino tuviera la seguridad de que prestaría, vía convenio con el Sacyl, durante muchos años. Esto es así. Que no nos cuente milongas», siguió.

Además aclaró que él no quiere el soterramiento de la Avenida del Castillo, pero «tampoco que presuman de algo que no van a hacer», finalizó.