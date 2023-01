Ramón presenta los presupuestos «del triple salto» con 77,1 millones, que reducen la deuda al 18% y elevan al 70% las inversiones

Ponferrada contará este año con unos presupuestos «de triple salto en inversiones, en gasto social y en nuestros pueblos». Así lo avanzó este martes el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, durante la presentación de la cuentas municipales de 2023 que se elevan a 77.140.695 euros, un 18% más que el del año anterior con 11.762.551 euros en inveriones, que se someterán al debate y la aprobación del pleno en la sesión ordinaria del mes de enero que se celebrará este viernes.

Se trata «del presupuesto más alto de la historia del Ayuntamiento», resaltó al concejala de Hacienda, Mabel Fernández, «el de mayor importe y con menos deuda», subrayó, lo que en cifras deja la deuda viva del Consistorio en 22.345.000 euros un 17,63% menos al lograr el tripartiro rebajar la cifra en 4,7 millones de euros frente a los 27.128.000 euros de deuda con los que se encontraron en las arcas municipales cuando alcanzaron el gobierno de la ciudad.

En este sentido, el regidor de la capital berciana destacó que el volumen de deuda se sitúa en este momento en el 42% y puso de relieve que el objetivo «es seguir reduciéndola», reseñó. Así, defendió la «solvencia» del Ayuntamiento y subrayó que la deuda viva actual «no supone el más mínimo peligro en la gestión presusupuestaria».

«Los más altos de la historia»

Los de 2023 son los quintos presupuestos ,«los más altos de la historia», reseñó Ramón, que elabora el equipo de gobierno del tripartito, dado que también tuvo que elaborar y sacar adelante los de 2019, pues el anterior mandato concluyó sin aprobación presupuestaria.

En números, destaca el gasto corriente en bienes y servicios en apartados tan importantes como el mantenimiento de instalaciones deportivas, información y promoción turística, desarrollo local y memoria democrática.

El alcalde junta a los concejales del PSOE en la presentación de las cuentas municipaeles para 2023. / Carmen RAmos

Por lo que respecta a inversiones sobresalen proyectos como Ponferrada 4.0 Aire Limpio y Calidad de Vida con 1.658.407,85, correspondientes a la anualidad de 2023, porque el proyecto total se eleva a casi 4 millones de euros; Anillo Verde, con 881.482,02 euros a ejecutar en 2023; Sostenibilidad Turística en Destino, con 871.466 euros para este ejercicio del total de 3,16 millones del proyecto; dinamización del mercado y el comercio locales 366.456 euros; mejora en la dotación de los servicios de prevención y extinción de incendios (1.941.585,44 euros); y accesibilidad y mejora de la eficiencia energética en centros escolares de Ponferrada (1.174.065,11 euros).

Asimismo, cabe destacar la inversión de 776.095,34 euros en vías públicas, en el plan de renovación de aceras y mobiliario urbano, que se incrementará con la partida de remanentes cuando se determinen. En medio rural destaca una partida inversora de 476.000 euros; y en la rehabilitación energética del edificio de calle ancha 48 para viviendas sociales.

Apoyos

Ramón insistió que el presupuesto elaborado por el gobierno del tripartito para 2023 recoge siete peticiones de USE Bierzo, diez de Ciudadanos y otras tantas del Partido Regionalista del Bierzo (PRB) por lo que entiende que ahora la pelota está en su tejado y «se van a retratar» a la hora de dar su apoyo o no a las cuentas municipales. «Hay que apoyar los presupuestos cuando son buenos y no el no por el no, lo veremos el viernes», señaló el primer edil.