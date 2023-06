Ramón ve «ilógico» que CB apueste por el bercianismo y vaya a Valladolid a negociar un pacto

El candidato del PSOE a la Alcadía de Ponferrada, Olegario Ramón, consideró «bastante ilógico» que Coalición por El Bierzo (CB) apueste por el bercianismo y vaya a Valladolid «a negociar un pacto». En ese sentido, Ramón creyó que «hablábamos de Ponferrada y en Ponferrada» y aseguró que en todas las negociaciones con CB, los socialistas han estado representados por una comisión liderada por el propio Ramón «con el total respaldo del resto del partido y no hemos ido ni a León ni a Madrid ni a ningún lado a negociar».

De hecho, el candidato socialista ve la foto de la reunión a tres bandas (CB-PP-VOX) en Valladolid con «preocupación y decepción», la misma que, según Ramón, han mostrado muchísima gente, «también de Coalición por El Bierzo, que pensaban que estaban en un escenario en el que se estaba hablando con PP por un lado y con el PSOE por el otro, pero la realidad es que estaba VOX en esa foto, hay otras en las que hay otros responsables y además son del ala dura de VOX en las Cortes de Castilla y León y también estaba el señor Iván Alonso».

Así, a dos días de la elección del nuevo alcalde en la capital berciana, Olegario Ramón no sabe si la publicación de esa imagen ha cambiado el rumbo de las cosas, «lo desconozco porque no sé si ya hay compromisos previos a los que no se puede renunciar, desde luego con el PSOE no» y confía en que «ojalá haga reflexionar». De hecho, la sensación personal de Olegario Ramón es que el candidato de CB está «incómodo y presionado por la situación»

A pesar de todo, el candidato del PSOE no da por perdidas las negociaciones. Es más, esta misma mañana se reunieron nuevamente con CB, que realizó «algunas puntualizaciones» sobre la propuesta puesta encima de la mesa por los socialistas. Por tanto, los bercianistas tomarán este viernes una decisión en su comisión ejecutiva, ante lo que Ramón señaló que «yo creo que la ciudadanía, los diez mil y pico votos del PSOE, pero toda la ciudadanía en general, merece un poco de respeto y yo creo que el respeto a la gente, a la ciudadanía, a las incógnitas, a la preocupación general que hay, es tomar una decisión y tomar una decisión con cierto tiempo y sobre todo consultar con las bases para que puedan hacer llegar su opinión sobre las propuestas que se hacen con cierto tiempo también, pero bueno, esa es mi opinión».