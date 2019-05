Ramón no descarta «ninguna opción» para un pacto de gobierno en Ponferrada aunque reconoce la «relación difícil» con USE Olegario Ramón celebra la victoria tras conocer los resultados de las elecciones municipales en Ponferrada. / CÉSAR SÁNCHEZ El candidato del PSOE, ganador de las elecciones este domingo al lograr 9 de los 25 concejales en liza, defiende la idea de «generar consensos» para lograr una «estabilidad» en el gobierno municipal estos cuatro años pero tampoco descarta liderar un gobierno en minoría como una «una opción perfectamente posible» CARMEN RAMOS Ponferrada Lunes, 27 mayo 2019, 14:12

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Ponferrada, Olegario Ramón, ganador de las elecciones municipales de este domingo se pone manos a la obra para abrir la ronda de contactos con los partidos políticos de fin de intentar acercar posturas para lograr pactos con las formaciones que han obtenido dos escaños en la bancada municipal. Podemos, PRB, Coalición por El Bierzo o Ciudadanos se presentan como las formaciones que inicialmente podrían tener más opciones de acercar posturas a los 9 concejales conseguidos en las urnas no le otorgaron la mayoría suficiente para gobernar en solitario en un hemiciclo local con 25 asientos.

En este sentido, Ramón aseguró este lunes que en principio «no descarto ninguna opción», indicó en una entrevista en Radio Bierzo, si bien reconoció la «relación difícil» del PSOE con USE Bierzo porque «se han vivido muchas» después de que una parte de los actuales miembros de USE, entre ellos su cabeza de lista, Samuel Folgueral, entonces en las filas socialistas, sacara adelante la moción de censura que desbancó al PP de Carlos López Riesco con el apoyo de Independientes Agrupados de Ponferrada, partido del exalcalde, Ismael Álvarez.

El alcaldable socialista defendió la idea de «generar consensos para llevar a cabo el proyecto que pretendemos sin sobresaltos» dado que considera que «dos concejales más es más estable que gobernar en solitario» y que «aportaría una cierta estabilidad» a la gobernabilidad del Ayuntamiento en estos cuatro años. Aseguró, no obstante que la decisión se tomará, no obstante, siempre teniendo presente «la ética y la transparencia» que el PSOE defiende. «Seguramente no es nuestro aliado al que buscaríamos inicialmente por esos desencuentros que hay, de los que existen razones para ellos, pero no descarto radicalmente ninguna opción», subrayó.

Gobierno en minoría

No obstante, en la mente de Olegario Ramón están en este momento todas las opciones, incluso liderar un gobierno en minoría. «Es una opción perfectamente posible y no descartable», indicó, aunque tiene claro que «lo ideal es poder gobernar con una cierta estabilidad», indicó, si bien reconoce que el acuerdo de gobierno con otras formaciones «no una necesidad imperiosoa». Gobernar con el apoyo de un solo grupo tampoco lo descarta «dos concejales más es más estable que gobernar en solitario y que aportaría «una cierta estabilidad».

El ganado de las eleccoines reconoce que «la situación es compleja» por lo que pidió apertura de miras al resto de partidos para establecer posibles alizanzas. «No ayuda que el resto de partidos con dos concejales vayan poniendo vetos, marcando la línea o poniendo terceros», manifestó. Por ello, no duda en pedir «tranquilidad y que no nos lo pongan difícil los que quieren que las cosas cambien», concluyó.