Queen for Kids llega a Ponferrada

Show Must Go On ofrece en Ponferrada un espectáculo exclusivo dedicado a los más pequeños de la casa. De la mano de un Freddie Mercury muy especial recorrerán la historia de la banda británica, conocerán a todos los miembros, se sorprenderán con anécdotas y curiosidades de Queen y cantarán y bailarán grandes éxitos como Bohemian Rhapsody.

El show se iniciará con la presentación de toda la banda al completo y poco a poco y con la interacción activa de los niños y niñas que asistan al concierto sonarán canciones como Kind of magic, I wan't to break free, We will rock you o We are the champions.

El espectáculo tendrá lugar el domingo 8 de mayo, a las 12 horas, en La Posada Club, en la Gran Manzana. Las entradas tienen un precio de 12 euros (más gastos de gestión) anticipada y 16 euros en taquilla y se pueden adquirir online (ataquilla.com) o de forma física en Venusca, Mr. Natural, Zytum y La Rosa.