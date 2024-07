El PSOE reta a la edil de Deportes a pagar la negligencia de las piscinas

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 16 de julio 2024, 12:32 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada reta a la concejala de Deportes, Eva González, que si finalmente el Ayuntamiento es sancionado por su negligencia en la contratación del personal de las piscinas municipales «sea ella quien asuma la sanción o de forma económica o con su puesto político».

El PSOE insiste en su denuncia de la semana pasada relativa a los cuatro socorristas de las instalaciones de verano que comenzaron a trabajar sin haber sido dados de alta en la Seguridad Social. Todo ello después de que es lunes 15 de juloi haya tenido acceso al expediente del personal de las piscinas de verano y lo que le permitido ratificar la veracidad de la denuncia que efectuó el portavo municipal, Olegario Ramón.

Con los datos en la mano, los socialistas aseguran que los cuatro socorristas que se incorporaron a las piscinas de verano comenzaron a trabajar sin haber estado dados de alta en la Seguridad Social. De hecho comenzaron a trabajar, según señala la documentación, el sábado 22 y el alta no se produjo hasta el día 26, lo que supone una negligencia grave por parte de la concejala de deportes, Eva González.

«Lo que la concejala responsable señaló como «bulo» y como «incidencia administrativa» y que no era «atribuible a la actuación del equipo de gobierno» es una situación que no se ha producido en el ayuntamiento en los últimos 20 años, y retamos a la concejala que si es mentira ponga sobre la mesa algún ejemplo que niegue esta afirmación», señalan.

Para los socialistas resulta además «obsceno» que indique que no es atribuible a la actuación del equipo de gobierno. «Desde el grupo socialista nos preguntamos entonces quién es el responsable, si es la concejalía quienes elaboran el cuadrante y fueron ellos quienes decidieron que esas personas se incorporaran a trabajar el día 22».

«No consta una solución»

Recuerdan, además, que la edil del área también había señalado que no tendría ningún perjuicio para los y las trabajadoras, cuando el grupo socialista ha comprobado que «en el expediente no consta que se haya buscado ninguna solución y tampoco sabemos cómo se puede arreglar porque las altas en la Seguridad Social no se pueden modificar».

Por último, el PSOE reta a la concejala del área de deportes que si finalmente el ayuntamiento es sancionado por su negligencia sea ella quien asuma la sanción o de forma económica o con su puesto político.