El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada vuelve a pedir al alcalde, Marco Morala, y al actual equipo de gobierno que continúe con la costumbre de guardar un minuto de silencio antes del Pleno por las víctimas de violencia machista.

El portavoz del PSOE, Olegario Ramón, lleva desde abril solicitando en su primera intervención en el Pleno que se recupere ese minuto de silencio para manifestar «nuestra profunda repulsa y rechazo, así como nuestra solidaridad con todas aquellas mujeres, niñas y niños que están sufriendo este tipo de violencia», unas peticiones que asegura «han caído en saco roto».

Olegario Ramón ha recordado que se había convertido ya en costumbre y que se realizaba este gesto con gobiernos de diferentes colores políticos, porque la lucha contra la violencia machista no es una cuestión partidista sino un problema de la sociedad.

Los socialistas insisten que son muchas las instituciones que guardan este minuto de silencio antes del inicio de sus sesiones. En este sentido señalan que ell Senado lleva años iniciando sus sesiones plenarias con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género, recientemente se ha acordado lo mismo en el Congreso de los Diputados e incluso las administraciones e instituciones más pequeñas realizan minutos de silencio cuando ocurre un feminicidio.

A juicio del PSOE, el alcalde decidió acabar con este gesto por una derivada de su acuerdo con Vox para llegar a la alcaldía, «lo que no entendemos es por qué no lo ha recuperado ahora que el partido de ultraderecha ya no condiciona la política municipal». Es por ello que le recuerdan al equipo de gobierno que el minuto de silencio ante los asesinatos de mujeres «es un compromiso que trata de acompañar a las víctimas y mostrar la repulsa social», por lo que reiteran al primer edil que comience la sesión de este viernes guardando ese minuto de silencio.