El PSOE ponferradino denuncia la eliminación de partidas presupuestarias para pruebas deportivas

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada Iván Castrillo 'Koseki', denunció la desaparición en los presupuestos municipales de este año de importantes pruebas deportivas que movilizaban a mucha gente en la ciudad.

Castrillo lamenta que no se vaya a financiar pruebas como la 'Farinato Race', que el año pasado congregó a 500 participantes, casi la mitad procedentes de fuera de la provincia y un 30 por ciento de fuera de Castilla y León. «Es una actividad que genera un gran impacto económico y publicitario para Ponferrada y que el equipo de gobierno pierde», dice el concejal socialista. «La concejala de Deportes debería estar trabajando activamente en conseguir que los organizadores vuelvan a elegir Ponferrada para celebrar el evento y no darse por vencida poniendo 0 euros en el presupuesto de 2024», añade y lamenta que el equipo de gobierno no sepa ver los beneficios del turismo deportivo.

Castrillo también denuncia la desaparición de la carrera '10K', cuya recaudación se entregaba a Proyecto Hombre, la ' II Leguas Ciudad de Ponferrada' y el 'Ajedrez pequeños gigantes'. «Han eliminado muchas de las pruebas destinadas a las familias, y en la que participaban jóvenes y niños, tanto en la Farinato como el Ajedrez participaban gran número de niños de colegios, y no solo de Ponferrada, de manera gratuita. Es esta una forma de dejar de lado el fomento del deporte base y abandonar pruebas con alto contenido cultural y educativo. Otras pruebas que congregaban gran número de participantes». Por último cuestiona el cambio de criterios para patrocinar clubes deportivos. Según Castrillo se «pone en duda» si otros clubes no tienen derecho a esos patrocinios. «Pido que se reflexione si el rugby, el tiro con arco, el de voleibol o muchos de los clubes de fútbol no merecerían el mismo trato», finaliza.