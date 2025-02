El PSOE de Ponferrada vuelve a denunciar el empeoramiento del servicio municipal de autobuses

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 20 de febrero 2025, 17:26 Comenta Compartir

El PSOE de Ponferrada volvió a denunciar este jueves, 20 de febrero, el empeoramiento del servicio municipal de autobuses y se hace eco de las quejas de los usuarios. El concejal del PSOE, José Antonio Cartón, aseguró que tras un mes de los cambios en este servicio las quejas de los usuarios «persisten» y se han «intensificado», lo que evidencia que el Grupo Municipal Socialista tenía razón en las críticas y que el servicio ha empeorado «de manera permanente».

Cartón señaló que no se ha implementado ninguna de las mejoras proyectadas, como sistemas de acceso modernizados, instalación de pantallas informativas en las paradas y el lanzamiento de una aplicación móvil destinada a «revolucionar el propio servicio», según señalaron en su momento y que «justificaban una parte del incremento en el coste del servicio. «Sin embargo los usuarios continúan accediendo con su tarjeta ciudadana como siempre pero les han añadido el inconveniente de que cuando la usan no conocen el saldo de viajes restantes, ya que las máquinas a bordo no lo indican», precisó.

También censuró que ahora solo se puedan recargar en un punto y denunció que la aplicación móvil tampoco cumple con las expectativas. Concluyó que la mayoría de los usuarios desconocen la existencia de una página web donde se puede consultar el recorrido de los autobuses y que en las paradas físicas aún continúan las infografías confusas que fueron inicialmente presentadas y que representan un «galimatías» para la ciudadanía usuaria esporádica del servicio de autobuses.