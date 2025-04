El PSOE de Ponferrada recurre la venta del solar del antiguo cuartel

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 7 de abril 2025, 13:15 Comenta Compartir

El PSOE de Ponferrada ha presentado un recurso de reposición contra la decisión adoptada en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento el pasado 10 de marzo, en la que se rechazaron las alegaciones socialistas y se adjudicó, de forma definitiva, la venta del solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil. El PSOE avanza que si se rechaza este recurso, acudirán a la vía contencioso administrativa.

Así lo dijo este lunes, 7 de abril, el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, quien resumió los puntos en los que se basa este recurso, de casi una veintena de páginas, y que comienza explicando que él, como líder de la oposición, está «legitimado» para presentar este recurso. «Este documento está muy bien fundado y haría bien el equipo de gobierno en estudiarlo bien, antes de rechazarlo. Estoy legitimado porque tengo un interés, que es el controlar al gobierno municipal y que el Ayuntamiento funcione correctamente, y así aparece en numerosas sentencias«, explicó.

A partir de ahí, el recurso incide en la «falta de justificación de la enajenación del bien». «En la resolución anterior se dice que nosotros, casi tácitamente, habíamos dado el visto bueno a esta venta porque estaba en los presupuestos de 2024. Aclaremos que en ellos aparecía 1,5 millones de euros de ingresos por venta de solares, sin especificar, y ello repercutía en el capítulo de inversiones, Un capítulo que ya decae, porque estamos en 2025 y éste no se prorroga», explicó Ramón.

Por otro lado, el recurso impugna la valoración del inmueble porque creen «que no se puede establecer la valoración de la legislación urbanística». «El fin de la enajenación no es un fin urbanístico, por lo que no se puede aplicar. Además no se acompaña un estudio de mercado inmobiliario, solo se tiene en cuenta el uso de vivienda y no el comercial, que es el que más valor tiene», continuó.

Además, según el PSOE, en la valoración se mezclan diferentes criterios. «Eso no puede existir. Para el valor de construcción se usa el del colegio de arquitectos y para el de venta los estudios de mercado, que no hay», añadió Ramón, quien también aseguró que ellos han solicitado una tasación de esa parcela. «Además se tiene en cuenta los metros cuadrados del suelo, pero no el valor de la edificabilidad de la parcela, todo lo que se puede construir».

Sin información pública

Ramón insistió en que el expediente no se sometió a información pública. Y por último también se justifica que se establecieron dos subastas, una al alza y otra a la baja, según informa Ical.

«Aplican el reglamento de bienes de las administraciones públicas pero establecen una subasta al alza y otra a la baja. O una u otra, pero no se pueden hacer las dos. Además si se establece a la baja, hay que justificarla muy bien porque es algo excepcional», remarcó Ramón.

«Por todo ello formulamos el recurso de reposición. Si se desestima iremos al contencioso administrativo», concluyó.