La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Ponferrada ha abierto este jueves, 13 de febrero, la oferta económica presentada por la empresa Uber Construcción y Mantenimiento Industrial, S.L., afincada en Cabañas Raras, para hacerse con el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil.

Se trata de la única que se ha presentado al proceso abierto por el Consistorio de la capital berciana para vender este suelo. La oferta se eleva a 972.840 euros (IVA incluido), por debajo de la valoración estimada de 1,4 millones que se recogía en los pliegos.

«Esta oferta entra dentro de los márgenes establecidos en el pliego con lo cual no hay ningún tipo de problema en adjudicar el solar a la empresa en ese importe», explicó el concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno.

Hace 20 años el Ayuntamiento pagó 2 millones de euros por el suelo donde se levantaba el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Una vez que el equipo de gobierno que preside el popular Marco Morala decidió la enajenación solicitó un informe técnico que estimó la valoración. «Los solares se van a justando a lo que el mercado va dictando y es lo que los técnicos han reflejado en el informe», señala Moreno.

En este sentido, el edil de Hacienda recuerda que han sido varias las corporaciones que han intentado la venta de este solar con el archivo de los expedientes porque no llegaban ofertas. «Que podríamos aspirar a recaudar más, sí, que podemos esperar, es que no sabemos dentro de un año o dentro de diez cómo va a estar el mercado», apunta.

A juicio de Luis Antonio Moreno «lo que importa y lo que los ciudadanos quieren es que al final busquemos recursos para que se puedan transformar en realidades». «Si el equipo de gobierno consigue recursos eso lógicamente va a financiar obras y yo creo que eso es lo que importa», subraya.

«La ciudad con un solar muerto»

El concejal de Hacienda ha salido al paso de las críticas del PSOE sobre el precio fijado para la venta. «La ciudad sale perdiendo cuando está muerto el solar y no se consigue nada por él», asevera. «Lo que no tiene sentido es que tengamos solares municipales y que no se haga nada con ellos, si hay compradores lo lógico es ponerlo a la venta, que es lo que se ha hecho», remarca.

Así las cosas, será ahora la Mesa de Contratación la encargada de proponer la adjudicación de la venta de la parcela que se adjudicará posteriormente en Junta de Gobierno, lo que permitirá materializar la transacción.