El PSOE de Ponferrada niega haber ofrecido ningún cargo a Mari Crespo

El PSOE de Ponferrada negó este viernes, 25 de abril, haber ofrecido a la concejala del PP Mari Crespo recuperar la presidencia de la Junta Vecinal de Fuentesnuevas, un sueldo y un trabajo para su hijo a cambio de que esta «traicionase» al alcalde de la capital berciana, Marco Morala. El portavoz socialista, Olegario Ramón, atribuye estas declaraciones a «un chantaje» al que Crespo quiere someter a Morala a cambio de «rédito político» y un mayor sueldo, por lo que pide al regidor que no ceda ante esta situación.

Así de tajante se mostró esta mañana Ramón, quien aseguró que hace meses que se escucha «en los mentideros políticos» estas cosas. «Sí puedo decir que conozco que esto se va diciendo en los mentideros desde hace meses. Se dice que estas afirmaciones la señora Mari Crespo se las traslada al señor alcalde con frecuencia», dijo Ramón, quien cree que con ello Crespo quiere «tener una dedicación económicamente más importante».

Por ello, Ramón pidió a Morala «que no ceda al chantaje» y a cambio le ofrece que un concejal del PSOE «vote en sintonía con el equipo de gobierno» en asuntos importantes. «Al señor alcalde le digo que no acepte ningún chantaje de la señora Mari Crespo, bien sea para que no se solucione el problema de Fuentesnuevas, ya sea para tener una dedicación económicamente más importante, que no acepte ningún chantaje. Que no entre a eso. Que si quiere chantajearle diciendo películas, como la que dijo ayer, que se vaya como concejala no adscrita, que en los temas importantes un voto del PSOE va a ir en la línea de lo que vote el equipo de gobierno, para que no tenga que entrar a ningún chantaje el alcalde», repitió de forma reiterada.

Ramón recordó que las declaraciones de Crespo se producen después de que la Junta Vecinal de Fuentesnuevas haya decidido presentar una denuncia contra ella «por haber adquirido dos fincas por un importe de 100.000 euros -cuando era pedánea de esa localidad- sin tener consignación para ello, sin haber hecho el expediente que hay que hacer y sin tener dinero para abonarlas. En ese contexto convoca a los medios y hace estas declaraciones», remarcó Ramón, quien además tachó de «política indigna, zafia e intereses personales» por parte de Crespo quien solo quiere «obtener algún rédito personal». «Repito, no acepte ningún chantaje», insistió a Morala.

«No controla de matemáticas»

Por otro lado, el portavoz socialista asegura que ya han puesto en conocimiento de sus servicios jurídicos las declaraciones de Crespo, a la que también acusó de «desconocer» cómo funcionan las administraciones, según informa la Agencia Ical. «No controla de matemáticas porque 11 más uno no son 13. No controla de la ley antitransfuguismo. No controla cómo se elegiría a una nueva presidenta de la Junta Vecinal. Este señor, José Antonio Cartón, algo tendría que decir y algo tendría que decir la actual Junta Vecinal de Funtesnuevas. No controla los procedimientos. Lo que dice es imposible y sin sentido», aseguró.

«En un principio, ante unas declaraciones tan exóticas y cómicas, pensábamos no entrar a contestar, pero aún así no dejan de ser graves y por eso contestamos», finalizó Ramón.