La expedánea de Fuentesnuevas desvela que «alguien» del PSOE le propuso «traicionar al alcalde»

La expedánea de Fuentesnuevas, Mari Crespo, del PP, desveló este jueves, 24 de abri, que alguien del PSOE le propuso «traicionar» al alcalde, Marco Morala, a cambio de volver a presidir la junta vecinal de Fuentesnuevas, algo que Crespo rechazó y que ya ha puesto en conocimiento del regidor, según explicó hoy en una rueda de prensa.

«La propuesta es que yo entro de nuevo en la junta vecinal para solucionar el tema del cementerio, traicionando al PP, dejándolo en minoría», explicó. «Además me haría cargo de una concejalía, con sueldo, y me ofrecían un trabajo para mi hijo, que, afortunadamente no lo necesita», continuó. La concejala 'popular' rechazó todas esas propuestas e, inmediatamente, informó a Morala de esta cuestión.

Durante su comparecencia Crespo volvió a arremeter contra el actual pedáneo, el socialista José Antonio Cartón, al que acusa de «no trabajar» y al que pide que deje de amenazarla. Afirma que la situación del cementerio, que se encuentra sin espacio y pendiente de la ampliación, se solucionaría con trabajo y con la venta de nichos.

Además aseguró estar cansada de recibir amenazas. «Estamos intentando solucionar el tema del cementerio y no podemos. Nosotros sí traemos documentación y ellos no. He pedido una reunión y lo único que han hecho él y Olegario Ramón ha sido decirme que me calle. Estoy cansada de amenazas», afirmó Crespo, quien además no tiene constancia de que Cartón haya presentado la denuncia que anunció contra ella y los miembros de la anterior Junta Vecinal.

Deuda

Por otro lado, la popular también acusa a Cartón de mentir sobre la deuda de Fuentesnuevas, según informa la Agencia Ical. «Habla de 120.000 euros pero son 92.000. Está engañando a la gente, que enseñe toda la documentación», aseveró.

Por ultimo, denunció que el pedáneo ha renunciado a la delegación de competencias para la gestión del cementerio y del campo de fútbol. «¿Qué está haciendo con el campo de fútbol?», preguntó Crespo. «La única solución es que se ponga a trabajar, pero no quiere», añadió.