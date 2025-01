El PSOE pide a los Reyes Magos un «alcalde de verdad» para Ponferrada

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 3 de enero 2025, 13:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El grupo municipal socialista de Ponferrada pidió este viernes, 3 de enero, a través de una carta, a los Reyes Magos «un alcalde de verdad» para la capital del Bierzo, así como futuro para la ciudad y la comarca para que los jóvenes que lo deseen puedan quedarse en su tierra.

Son los principales deseos reflejados en la misiva, donde insisten en la necesidad de que Ponferrada tenga «un alcalde de verdad, que es aquel que no falta a la verdad, que es fiable y que se pueda confiar en sus palabras», dicen los socialistas en referencia al regidor, Marco Morala.

Añaden que también es quien cumple con sus propios compromisos, que no dice lo que la gente quiere oír, sobre todo en campaña, y luego responsabiliza a los demás de sus incumplimientos. «Es aquel que no genera más problemas a sus vecinos y vecinas, que no intenta imponer ideas peregrinas que solo provocarían el caos en las calles y los barrios», prosigue la carta a sus Majestades de Oriente.

El PSOE también recuerda a los Reyes Magos que «un alcalde de verdad» es generoso y reconoce el trabajo de los demás y «consigue proyectos de futuro para su ciudad, a pesar de que pensaban que las subvenciones europeas se conseguían solo con presentarlas, la realidad nos ha demostrado que sin un trabajo y un liderazgo político no es posible», inciden.

Asimismo los socialistas critican el cierre de las piscinas climatizadas, la paralización de la construcción del nuevo centro de salud o que solo «se reivindique a las instituciones superiores lo que se merecen sus vecinos y vecinas cuando el color político es diferente al suyo, como es el caso».

Por último insisten en que «un alcalde de verdad» es el que gestiona de manera «prudente», «no trata a la ciudadanía como niños que olvidad sus problemas con orquestas y luces y se preocupa por tener empleo de calidad, sanidad pública y bienestar», concluyen.