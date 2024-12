El PSOE pide al gobierno de Ponferrada que «deje de vivir de las rentas»

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 12 de diciembre 2024, 13:32 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El PSOE de Ponferrada pidió al equipo de gobierno de la capital berciana, formado por PP y Coalición por el Bierzo (CB), que «se ponga a trabajar» y «dejen de vivir de las rentas». En ese sentido, el portavoz socialista, Olegario Ramón, aseguró que el 90 por ciento de lo que han hecho hasta ahora son inversiones conseguidas en el anterior mandato socialista o que ellos dejaron encarrilados.

Ramón señaló los 3,6 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística, par el que el PSOE logró 3,1 millones de fondos europeos. Dentro de este plan se incluyen muchas de las últimos anuncios del gobierno municipal. «Viajamos a la Unión Europea para perfeccionar este proyecto y lograr ese dinero. El ahora alcalde, entonces en la oposición, habló de turisteo improductivo. De ese turisteo vino ese dinero», dijo Ramón, quien detalló que dentro de ese plan está la la adecuación de la ladera del río que se acaba de anunciar, así como la obra en el entronque del Parque de la Concordia con Reino de León y puente Celso Gavela. También la compra del autobús eléctrico que se presentó ayer mismo o la smart office de la que hablaron hace poco. «Todo es fruto de nuestro trabajo. Conseguimos casi 13 millones de euros en fondos europeos y más de la mitad aún no se han ejecutado», aseveró en declaraciones a Ical.

El socialista también recordó que el proyecto del Anillo Verde «que calificaban de superfluo e innecesario» se puso en marcha en el anterior mandato y ahora «les ha servido para hacer un álbum fotográfico, el 'Hola' de la sostenibilidad», aseguró.

En su comparecencia Ramón añadió otros datos, como que el técnico de innovación que se va a contratar es fruto de haber ingresado en la Red Impulso, también durante el gobierno socialista.

Ramón censura que las obras de accesibilidad en loas colegios, que ellos dejaron «encarriladas» estén sin terminar y recuerda que el apartadero ferroviario de La Placa, cuyo servicio de asistencia técnica está en licitación, es un proyecto socialista. «Han inaugurado también actuaciones que quedaban en ejecución, como el saneamiento de Columbrianos, el arreglo de las calles Huertas del Sacramento, Colombia y Río Selmo, la Plaza Interior, el estadio Colomán Trabado, o la estatua del Lambrión Chupacandiles».

A esto se añade la compra de material para los bomberos, que ya estaba proyectado, así como la compra de los dos últimos autobuses municipales, cuyo contrato estaba en licitación cuando dejaron el gobierno. «Y que decir de la eliminación de las carboneras de la MSP, el edificio de la calle Badajoz, las obras en la Avenida del Ferrocarril o la Avenida de Galicia», siguió.

Tercera alternativa para la Avenida del Castillo

Ramón cree que «lo importante es que se mejore la ciudad, pero conviene que se conozca de donde vienen. No es que no les reconozcamos trabajo e ideas, les vamos a reconocer retirar un banco, abrir una calle al tráfico o un soterramiento o desvío de tráfico por San Andrés», dijo, e indicó que en la última comisión presidida por el teniente de alcalde, Iván Alonso, se ha desvelado que hay una tercera alternativa para la obra de la Avenida del Castillo y que no se descarta, por completo, el soterramiento. «Miedo me da la tercera alternativa, no sé si será un tranvía o un teleférico».

El portavoz socialista también asegura que si ellos siguieran en el gobierno ya estarían avanzadas las obras del nuevo centro de salud de la zona alta o reabiertas las piscinas climatizadas.

Por último reclamó que «trabajen» y cumplan con las promesas adquiridas para sacar adelante los presupuestos de este año. «La bomba y la plaza de San Clemente no están hechas, ni la pista deportiva de Cuatrovientos o el cementerio de Fuentesnuevas. Tampoco el muro y los juegos de Bouzas. ¿Qué han hecho? Nada salvo no privatizar tres servicios y no convertir al Ayuntamiento en racista aceptando las condiciones de Vox», acabó.