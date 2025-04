El PSOE ve irregularidades en la licitación del campo de fútbol de Flores del Sil

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 8 de abril 2025, 12:36 Comenta Compartir

El PSOE denunció «la incapacidad» del equipo de Gobierno de Ponferrada, formado por el PP y Coalición por el Bierzo (CB) para cumplir con su promesa y licitar la obra del campo de fútbol de hierba del barrio de Flores del Sil, que ha vuelto a quedar desierta.

El responsable socialista en el área de Deportes, Iván Castrillo, Koseki, recordó que el PP prometió en campaña electoral que Flores del Sil tendría campo de fútbol, así como los campos de Cuatrovientos y de Ramón Martínez, sin que en ninguno de estos tres lugares se haya hecho nada. «La ilusión generada entre las familias, entrenadores y sobre todo entre los niños y jóvenes que practican deporte ha sido aplastada por la ineficiencia y, por la falta de voluntad política real para llevar a cabo el proyecto», afirmó Koseki.

El socialista aseguró que el proceso ha sido «un cúmulo de errores, improvisaciones y decisiones difícilmente justificables«. Y es que, en el primer pliego de condiciones, se justificó que había un error «que impedía avanzar en el proceso». «La segunda licitación fue un procedimiento cuanto menos cuestionable, un procedimiento negociado sin publicidad donde han invitado a participar a entidades financieras, en lugar de empresas especializadas en la construcción de instalaciones deportivas. Parece más una operación financiera encubierta, un préstamo, que un proyecto técnico para la mejora de infraestructuras deportivas», precisó.

Este segundo proceso ha quedado desierto. «Como pasó en la anterior licitación, ha tenido que ser la labor de fiscalización del PSOE quien descubra que otra vez más ha quedado desierto el procedimiento», afirmó el concejal, quien lamenta que de nuevo Flores del Sil se quede sin una solución a este asunto.

«Creemos que el equipo de gobierno tiene que planificar mejor las necesidades de las instalaciones municipales y pedimos que no genere falsas esperanzas a la ciudadanía. Si no hay suficiente dinero para invertir en todas las instalaciones al mismo tiempo, deberían haber planteado otro tipo de soluciones para ir haciendo de manera periódica la renovación de esos campos de fútbol sin olvidarse de que es muy urgente reabrir las piscinas climatizadas del complejo polideportivo. Se necesitan planteamientos serios con voluntad política real. El deporte base y la ciudadanía no puede seguir siendo víctima de PP y CB», concluyó Koseki.