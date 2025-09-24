leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del puesto de la I Feria de Antigüedades de Ponferrada que tenía a la venta objetos con simbología franquista.
Ponferrada

El PSOE denuncia la presencia de simbología franquista en la feria de antigüedades

Critica al Ayuntamiento que se permitiera la venta de objetos vinculados a ideologías totalitarias en un evento organizado por la Concejalía de Comercio

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:13

El Grupo Municipal Socialista ha mostrado su rechazo a la presencia de simbología nazi y franquista en la I Feria de Antigüedades celebrada el pasado fin de semana bajo la organización de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada. Consideran que se trató de una «clara apología del nazismo y del fascismo» y que resulta inadmisible en un evento promovido desde una institución pública.

En la comisión celebrada esta mañana, la concejala socialista Silvia Blanco preguntó al equipo de gobierno cómo se seleccionaron los puestos participantes y si se conocía de antemano la mercancía expuesta. También quiso saber qué valoración hacía el ejecutivo sobre lo ocurrido.

Según el PSOE, la respuesta del concejal fue «aún más preocupante», al minimizar lo sucedido afirmando que «cada uno guarda y colecciona lo que quiere o lo que le gusta» y añadiendo que «apología también hace el Gobierno de España actual con ETA y con Bildu». Para los socialistas, este intento de justificar lo ocurrido supone «banalizar» la presencia de símbolos fascistas en una feria municipal.

El grupo socialista recuerda que la Ley de Memoria Democrática responsabiliza a las instituciones de retirar elementos contrarios a la memoria democrática, por lo que el alcalde o cualquier miembro del gobierno podría haber ordenado su retirada. Además, han pedido que en futuras ediciones se establezcan mecanismos de control que impidan la exhibición y venta de estos objetos, incompatibles con los valores democráticos y con la convivencia.

