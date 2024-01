El PSOE denuncia falta de transparencia del gobierno ponferradino y critica el programa navideño

El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada denunció este jueves falta de transparencia en el equipo de gobierno de la ciudad y critica el programa navideño y la decoración que se ha hecho este año. El PSOE lamenta que a lo largo de estas fiestas no se hayan visto «los anuncios grandilocuentes de este nuevo equipo de gobierno» y solo ven «falta de transparencia». Los socialistas critican que no hayan sido claros con un incidente de orden público que tuvo lugar durante la Nochebuena.

Por otro lado creen que el festival de música 'Castlefest' no se ubicó en un espacio adecuado ya que bloqueó el paso de la gente hacia el casco antiguo, donde se han centrado la mayor parte de las actividades de este año. «Además creemos que lo prioritario es cuidar y respetar nuestro patrimonio. Y el respeto y cuidado a nuestro castillo no debería ir unido a fuegos artificiales y a este tipo de festivales. A nuestro juicio el castillo debe ser uno de los motores primordiales para atraer turistas no una sala de fiestas para realizar cenas y bailes», indican en un comunicado.

Tampoco ven con buenos ojos el cambio de ubicación de la pista de hielo, que en esta ocasión se ha instalado en la Plaza del Ayuntamiento. «Se han visto una serie de inconvenientes derivados del cambio de ubicación de la pista de hielo. Los primeros días provocó que gran parte de la plaza fuera otra pista de hielo al escaparse el agua que se congelaba. Además, el actual equipo de gobierno ha olvidado diversificar las distintas actividades para que otras zonas y barrios también puedan beneficiarse de los actos festivos y puedan atraer visitas y favorecer sus negocios».

En cuanto a la iluminación, el PSOE reconoce que se ha mejorado, pero lamenta que esas mejoras se hayan centrado, únicamente, en dos calles. «Desde el grupo examinaremos las cuentas para ver de dónde se ha recortado para incrementar de manera exponencial el gasto en estas fiestas, porque nos tememos que hayan recortado de partidas muy necesarias para nuestra ciudad para gastarlo en fiestas».

Por último los socialistas hacen sus peticiones a los Reyes Magos, a los que ruegan empleo para el Bierzo, capacidad de tener un futuro en Ponferrada y una mejora de la calidad de vida. Además pide para el actual equipo de gobierno «ganas de trabajar, acierto y humildad en sus decisiones y un poco de independencia de la ultraderecha de Vox», finalizan.