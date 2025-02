El PSOE denuncia el desinterés de la Junta por revitalizar los polígonos industriales del Bierzo

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 18 de febrero 2025, 14:48 | Actualizado 15:03h. Comenta Compartir

El PSOE denunció este martes, 18 de febrero, el desinterés de la Junta de Castilla y León por revitalizar los polígonos industriales del Bierzo y atraer proyectos a ellos. Así lo aseguró el procurador socialista berciano, Javier Campos, tras su participación en la comisión de Industria, Comercio y Empleo celebrada hoy y donde Campos preguntó sobre las iniciativas desarrolladas o previstas para impulsar este sector «imprescindible» para el Bierzo.

«Esta es la tercera vez que desde el Grupo Parlamentario Socialista elevamos esta cuestión a Comisión y, como en las otras dos ocasiones, las respuestas recibidas nos indican claramente que la Junta sigue en sus trece, demostrando un absoluto abandono y desinterés por el territorio berciano, pues no va a vertebrar absolutamente nada en lo relativo a la industria, ni tiene ningún plan para mejorar nuestros parques industriales, ni siquiera los de referencia como el de El Bayo en Cubillos del Sil ni el del Bierzo Alto en Bembibre», recriminó Campos.

En este sentido el procurador socialista recordó las palabras del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien afirmó en 2023 que «iba a inundar los polígonos industriales del Bierzo de empresas». «Casi dos años después seguimos en la misma situación, no tenemos nada de eso porque, casualmente, desde el Partido Popular siempre prometen estos avances en periodos electorales», dice Campos.

«Que cumpla su compromiso»

«Desde la Junta no hay comunicación con el Gobierno de España para realizar actuaciones que vayan paralelas, ni comunicaciones con Endesa para atraer proyectos para la zona que dejó vacía la central térmica de Compostilla; no hay nada porque no tienen interés en hacerlo, continúan de brazos cruzados durmiendo la siesta y esperando que los polígonos se llenen de empresas de forma milagrosa», añade.

Por eso exige a la Junta que cumpla con sus compromisos y se implique en el futuro de la comarca «o se encontrará nuevamente con el rechazo frontal de todos los bercianos y bercianas», finalizó.