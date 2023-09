El PSOE critica que las piscinas del Toralín no se incluyeran en remanentes

La oposición del PSOE en Ponferrada reprochó este miércoles al equipo de gobierno que se negase a incluir las obras de las piscinas climatizadas del Toralín en los remanentes del pasado año, como pidieron los socialistas en el pleno. La negativa a pagar esa intervención con ese dinero retrasará notablemente el inicio de las obras, motivo por el que permanecerán cerradas toda la temporada, como anunció ayer el concejal de Urbanismo, Roberto Mendo.

El PSOE no entiende que tan solo cuatro días después de negarse a incluir la obra en los remanentes, alegando que no estaba terminado el informe de los técnicos, ya se tengan todos los datos sobre el estado de esas instalaciones. «La inclusión de esa partida en los remanentes habría adelantado la ejecución de las actuaciones necesarias, ya que han anunciado su cierre pero aún no tienen ninguna partida presupuestaria para ejecutar ninguna obra. No entendemos los motivos que les han llevado a no incluir la petición del PSOE a no ser que se trate de motivos políticos. Solo por no dar la razón e intentar dañar al anterior equipo de gobierno se va a retrasar una actuación que se sabía necesaria», explicó el concejal Iván Castrillo,' Koseki'.

En cuanto al mal estado de estas piscinas climatizadas del complejo Lydia Valentín, 'Koseki' aseguró que es fruto del «abandono» de los gobiernos del PP a lo largo de 20 años. «Como todo el mundo entiende, las deficiencias estructurales no pueden ser de los últimos cuatro años, como señalan los actuales responsables y el señor Mendo, concejal del PP en el mandato de Gloria Merayo, era conocedor del estado de las instalaciones», denunció.

Añadió que en el anterior mandato, con el PSOE al frente, gran parte del presupuesto del área de Deportes se destinó a reparaciones en instalaciones deportivas abandonadas y que incluso hubo que suspender alguna prueba deportiva. 'Koseki' explica que se intervino en el vaso de las piscinas de verano, los pabellones Antonio Vecino, Lydia Valentín y Nuria Lugueros, en el estadio Colomán Trabado o las pistas de pádel y squash.

En cuanto a las propias piscinas climatizadas, el concejal socialista asegura que a principios de este año ya se hizo una visita con técnicos de ingeniería y arquitectura, quienes detectaron serios problemas. Por eso se solicitó una partida de los remanentes de 2022 para arreglar esos problemas.

'Koseki' pide que se busque una solución para seguir impartiendo los cursos de natación y diferentes servicios, para que la ciudadanía no se vea afectada.