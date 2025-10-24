El PSOE critica el bloqueo del Plan Especial del Camino de Santiago en Ponferrada Los ponentes de una charla-coloquio advierten de los perjuicios para vecinos y negocios y reclaman al ayuntamiento que reactive la tramitación del documento urbanístico

La charla-coloquio celebrada este jueves en Ponferrada bajo el título Plan Especial del Camino de Santiago sirvió para analizar la situación de bloqueo que vive el municipio por la falta de este documento urbanístico, considerado esencial para ordenar y proteger el trazado de la ruta jacobea a su paso por la ciudad.

En el encuentro intervinieron el arquitecto Pablo López Presa, la pedánea de Columbrianos Isabel Martínez Castillo y el portavoz socialista Olegario Ramón, que coincidieron en señalar que la ausencia del plan está generando perjuicios a los vecinos y vecinas con propiedades o actividades económicas en la zona de influencia del Camino.

Críticas a la inacción del equipo de gobierno

Los ponentes reprocharon al equipo de gobierno del PP y CB su falta de iniciativa, que mantiene paralizadas tanto las actuaciones públicas como las privadas en el entorno del Camino. Sin este instrumento, recordaron, no se pueden reformar viviendas, construir en solares ni abrir nuevos negocios en los tramos urbanos y rurales por los que discurre la ruta.

«Se ha dejado a la ciudadanía sin herramientas, sin seguridad jurídica y sin capacidad de desarrollo», afirmó Olegario Ramón, quien recordó que el anterior equipo socialista había reservado 215.000 euros del Plan de Sostenibilidad Turística para licitar el documento. «El PP decidió recortar esa cantidad hasta apenas 72.000 euros, provocando que la licitación quedase desierta», lamentó.

El arquitecto Pablo López Presa explicó la relevancia de los planes especiales de protección y recordó que otras comunidades sí han asumido su responsabilidad. Como ejemplo citó La Rioja, donde el Gobierno autonómico aprobó ya en 1998 su Plan Especial del Camino de Santiago, lo que permitió conservar el trazado y facilitar la colaboración con los municipios.

Consecuencia para los vecinos y llamamientos a una solución

La pedánea de Columbrianos, Isabel Martínez Castillo, expuso las dificultades que la falta de planificación está causando entre los vecinos: licencias bloqueadas, proyectos detenidos y pérdida de oportunidades económicas. «Llevamos años esperando una solución que no llega. Los vecinos están pagando la falta de gestión con su propio patrimonio», señaló.

La jornada concluyó con un llamamiento conjunto para que el Ayuntamiento reactive cuanto antes la tramitación del Plan Especial, con una dotación económica suficiente y la colaboración técnica necesaria. Los ponentes subrayaron que la protección del Camino de Santiago no debe verse como un obstáculo, sino como una oportunidad para poner en valor el patrimonio, impulsar el turismo sostenible y ofrecer seguridad a la ciudadanía.

«Cada mes que pasa sin Plan Especial es un mes perdido para Ponferrada y para quienes viven o trabajan a lo largo del Camino», resumió Olegario Ramón al cierre del acto.