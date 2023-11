El PSOE cree que el gobierno ponferradino no aprobará los presupuestos en diciembre

El Grupo Municipal Socialista aseguró este jueves que el equipo de gobierno de Ponferrada ya está «sembrando el camino» para echar la culpa al gobierno de Sánchez para justificar que los presupuestos que va a presentar, y que a juicio del PSOE no se van a aprobar en diciembre, conllevan muy pocas inversiones para la capital berciana.

De hecho, los ediles socialistas «sabemos de la complejidad de elaborar unos presupuestos, donde se amortice parte de la deuda, cubriendo los gastos y reservando dinero para inversiones necesarias en el municipio y todo esto cumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es decir, la contención del gasto y que no se incremente la deuda de manera desproporcionada».

Así, Mabel Fernández recordó que durante los 4 años de gobierno del PSOE se redujo la deuda en un 18 por ciento y retó al nuevo gobierno municipal a que haga unos presupuestos que cumplan con la Ley de Estabilidad y conlleven inversiones importantes en Ponferrada. «Mientras el Grupo Socialista va a estar muy atento al endeudamiento», añadió.

Además, Fernández aclaró que los presupuestos municipales no dependen, en ningún caso, de la aprobación ni de los Presupuestos Generales del Estado, ni de la Comunidad Autónoma. «La participación en los tributos del Estado es una estimación. Porque no se puede saber la recaudación hasta que no sean los períodos recaudatorios del IRPF y de Sociedades, por lo que siempre se trabaja sobre una estimación. Además, si el alcalde cree que es tan importante esa estimación siempre puede esperar a aprobar los presupuestos a que estén los estatales y continuar con los presupuestos de 2023 prorrogados, presupuestos que les aseguramos que eran buenos para Ponferrada y su ciudadanía», aseguró.

Ya hay tasa para sustituir a Gersul

Por otro lado, la edil socialista aseguró que en el anterior mandato «hicimos los deberes y nos preparamos» para la disolución de Gersul que ya estaba anunciada y había comenzado. Por lo que ya existe una tasa en el Ayuntamiento que sustituye al 'tasazo' aprobado por el PP en Gersul y que supondrá, según recuerda, una reducción de 10 euros para muchos de los ciudadanos de Ponferrada. «En resumen, aprobamos una ordenanza con una importantísima rebaja para los ciudadanos, en una votación en la que el PP se abstuvo y parece que ni siquiera se enteró que ya tenemos tasa aprobada», indicó e informó que en ningún caso la disolución de Gersul es motivo para no elaborar los presupuestos.

«Es más, afortunadamente tenemos ordenanza y podemos aplicarla de forma inmediata, y con una importante rebaja» y sospecha que el PP va a modificar la ordenanza de manera mínima «para atribuirse como logro de que van a bajar las tasas municipales».

Por ello, los socialistas continúan esperando las «grandes reformas fiscales» anunciadas por el actual equipo de gobierno.