El PSOE asegura que una nueva ordenanza de terrazas «perjudicará» a Ponferrada

Después de que el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, anunciara que van a trabajar para elaborar una nueva ordenanza de terrazas derogando la aprobada en el anterior mandato, el exconcejal responsable del área y ahora concejal en la oposición, el socialista José Antonio Cartón, pidió al regidor que reflexione y «se lea detenidamente la ordenanza». Y es que, según Cartón, fue consensuada con ciudadanos y con los representantes de los hosteleros, admitiéndose el 96 por ciento de las reclamaciones y con reuniones previas a su redacción.

En ese sentido, el edil no entiende que ahora el nuevo equipo de gobierno diga que la actual ordenanza de terrazas no es buena cuando en el periodo de alegaciones «el Grupo Popular no presentó ninguna, fueron los ciudadanos y los hosteleros», ni tampoco participó en las reuniones de redacción ni propusieron enmiedas a la misma. «No presentan nada y ahora no es bueno, no sé si antes no lo habían leído o que ahora no lo han leído y habrán sido aconsejados por alguien que pretende que la ordenanza vaya enfocada de otra manera pero la ley es la que es y permite lo que permite», señaló.

Por tanto, considera que redactar una nueva ordenanza, que no se podría poner en marcha antes de un año, «perjudica a ciudadanos y hosteleros» y cree que el actual alcalde debe «admitir que el equipo de Olegario Ramón hizo muchas cosas buenas por esta ciudad y por sus ciudadanos, debe reconocer el trabajo, y reconocer el trabajo y mejorarlo es contribuir a hacer ciudad, lo contrario es volver al pasado».

Servicio de limpieza

Por otro lado, el que fuera concejal de Sostenibilidad medioambiental en el anterior mandato, Pedro Fernández, se refirió a la presentación de nueva maquinaria para la limpieza viaria. Una presentación que para Fernández es «muestra gráfica» de por qué no optaron por la municipalización del servicio y sí por un contrato puente, «porque la capacidad que tiene el Ayuntamiento para acometer las inversiones necesarias no la tenía ni la tiene todavía a día de hoy. Sí la puede tener dentro de dos años porque esa maquinaria se va a seguir comprando».

Una municipalización que no pasaría por los planes del actual equipo de gobierno y que incluso podría llevar a volver a privatizar servicios como el de parques y jardines, algo que el concejal socialista criticó.

En cuanto a la supuesta mejora de la limpieza con los mismos medios sugerida por el regidor ponferradino, Pedro Fernández considera que no es cierto «cuando resulta que esos medios los hemos tenido que poner con más de 2,2 millones de inversión en maquinaria para municipalizar, que era muy sencillo dedicar a arreglar aceras y que la ciudad estuviera más bonita».