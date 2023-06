El PSOE anuncia una oposición «fiscalizadora» frente al «pacto de la motosierra» en Ponferrada. El portavoz municipal y ex alcalde, Olegario Ramón, ha comparecido este martes ante los medios para ofrecer la primera valoración del acuerdo PP-CB-Vox que ha alzado a la Alcaldía al 'popular' Marco Morala.

Ramón, que ha estado arropado por sus concejales en la sede de los socialistas ponferradinos, se ha puesto a disposición del regidor y del equipo de gobierno «para facilitar el traspaso de poderes» y advertido que realizarán una oposición «fiscalizadora» frente al «pacto de la motosierra» del que espera que «se conozca la realidad». «Nosotros vamos a hacer una oposición como corresponde que es fiscalizando la actuación, estando especialmente atento a determinados derechos que se han conseguido y que con la entrada de la ultraderecha pueden estar en riesgo y apoyando todo aquello que sea bueno para la ciudad y no estaremos en el barro, en el fango, ni en el insulto porque ese no es nuestra manera de trabajar», apuntó.

El portavoz municipal del PSOE Olegario Ramón considera, además, que Coalición por El Bierzo pagará caro el acuerdo de gobierno tripartito con el PP y Vox que entiende que se traducirá en la desaparición del bercianismo. «No sé si conoceremos la realidad de ese pacto o no pero han asumido una responsabilidad histórica, no sé si les compensará con lo que hayan obtenido, pero la responsabilidad histórica de hacer desaparecer al bercianismo la ha asumido sin duda con esa decisión porque ese partido desaparecerá, si les compensa o no eso lo sabrán ellos», indicó.

Lamentó, asimismo, Ramón que «el bercianismo haya llevado a la ultraderecha al Ayuntamiento con los riesgos que eso supone» e insistió en que los socialistas realizaron un «esfuerzo real importante para evitar que eso sucediera». Sobre la última propuesta lanzada a CB en las negociaciones para intentar ese acuerdo explicó que hubo una contrapuesta por parte de los bercianistas con cuatro punto de los cuales aceptaban tres «aunque no nos gustaran». Entre ellos, exigían un auxiliar administrativo y un responsable de prensa específico para el teniente de alcalde, Iván Alonso; pedían que el número 2, David Pacios, fuera el representante del Ayuntamiento en la EDAR y que se aumentara la partida económica que se da a los grupos municipales, 1000 euros por grupo más 300 euros mensuales por concejal. Por contra, el PSOE no aceptó la propuesta de áreas que proponía CB «porque suponía prácticamente dejar el Ayuntamiento en manos de Coalición, una gestión de no menos del 60 o el 70% y las áreas más importantes», señaló. Una condición que piensan que «fue puesta precisamente para no ser aceptada».

«Prohibición» de crear los institutos

Respecto a las primeras decisiones anunciadas por el nuevo regidor ponferradino, Marco Morala, el socialista advierte al PP que el plan de ajuste y la ley Montoro «prohíben» crear los institutos de Cultura y Formación que propone. «Harán un cambalache de otro tipo pero lo que han dicho entiendo que Vox por carecer de experiencia se haya dejado engañar en este sentido, pero la realidad es que esos institutos no se pueden crear y no se van a crear», señaló. Respecto al antiguo Imfe, recordó también que «se tuvo que eliminar por exigencias del Tribunal de Cuentas».

Asimismo, Ramón manifestó su preocupación porque el nuevo alcalde haya reconocido «desconocimiento y que necesita estudiar los proyectos europeos», cuando «están colgados en la página del Ayuntamiento y tienen acceso desde el primer día con toda la información». Una preocupación que hizo extensiva también a las obras del Colomán Trabado desmintiendo el problema que achaca ahora el PP. «La obra, que se puede certificar hasta el 10 de julio, se va a certificar salvo que voluntariamente se pongan palos en las ruedas, se den instrucciones contradictorias o se quiera no llegar» mientras que «si se actúa de buena fe, con buena voluntad se va a llegar y se va a poder disfrutar de una instalación que va a ser muy importante para El Bierzo en general», aseveró.

El portavoz municipal socialista reconoció un retraso de dos días en la apertura de las piscinas municipales que abrirán sus puertas este jueves después de pasar la revisión «especial» de la instalación eléctrica que se tiene que pasar cada cinco años por una empresa externa auditada y capacitada para este trabajo.

Traslado de la cena templaria

Olegario Ramón se mostró crítico con el traslado de la cena templaria de nuevo al Castillo, que «ya quedaba perfectamente organizado con contratos, convenios y obligaciones adquiridas por parte del propio Ayuntamiento». En este sentido, anunció que todo esto «será objeto de especial fiscalización» por parte de la oposición.

Asimismo, arremetió contra una decisión que entiende que pone en riesgo «nuestra joya patrimonial más importante». «Entre eso y el soterramiento yo no sé si la cargarán», sentenció echando por tierra una iniciativa que, en esta ocasión, no permitirá disfrutarla a las 6.000 personas que lo hicieron en la última edición de la Noche Templaria. Lamenta que se cierre la celebración «a una cena privada en la que siempre van los mismos». «Lo lamentamos y lo fiscalizaremos especialmente», insistió.

«Acabar con todo lo que ha hecho el PSOE»

Para los socialistas ponferradinos las primeras declaraciones de intenciones del nuevo alcalde del PP ponen de manifiesto la intención de «acabar con lo que ha hecho el Partido Socialista». En este sentido se refirió Ramón a la retirada del parklet situado en al avenida del Castillo. «No han entendido nada porque es un modelo de socialización y democratización del espacio público, de ganarle espacio al coche, quitamos aparcamientos para que los disfruten las personas» y recordó que «se está haciendo en un montón de ciudades que tienen un poco de cabeza».