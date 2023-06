El alcalde asegura que Ponferrada vive ahora «en el plan de ajuste de Olegario Ramón»

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, anunció que se va a iniciar el procedimiento para la creación del Instituto de Cultura y el Instituto de Formación y Empleo, que presidirán los dos concejales de Vox, recabando todos los informes técnicos y jurídicos necesarios. Añade que el 'plan de ajuste' concluía en 2022 y que la capital berciana vive ahora en el «plan de ajuste de Olegario Ramón».

Morala respondió así al portavoz socialista, quien vaticinó que esa promesa a Vox no podrá cumplirse, ya que por el plan de ajuste no se pueden crear institutos y, de hecho, ellos mismos tuvieron que disolver el antiguo Imfe. El alcalde seguirá las recomendaciones de los técnicos municipales, aunque considera un error que se disolviese ese Instituto de Empleo y Formación de Ponferrada. «Fue una decisión caprichosa que ha causado un daño cierto y real al Ayuntamiento de Ponferrada y a la ciudad. Estábamos viviendo momentos de pérdida de empleo y desde luego una herramienta municipal como es esta, entiendo que no se debió prescindir de ella», dijo.

En cuanto al plan de ajuste, Morala aseguró que concluía a finales de 2022 y ahora la ciudad se encuentra «en el plan de ajuste de Olegario Ramón». «Quien nos ha llevado a este plan 2023-2028 es él, que los ponferradinos han colocado en la oposición los próximos años», concluyó.