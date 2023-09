El PSLF teme que el ERE de Teleperformance sea «antesala de un cierre patronal»

El Partido Socialista Libre Federación apoya a la plantilla de la empresa Teleperformance y ve justificada la huelga y las manifestaciones promovidas por las trabajadoras y trabajadores de la empresa en Ponferrada.

«Lo que está ocurriendo en esta empresa como ha ocurrido en otras muchas del Bierzo, es una prueba más del desmantelamiento del tejido laboral e industrial de nuestra comarca», señaña. Esta actitud de la empresa es a su juicio «sospechosa y de mala fe y pudiera ser la antesala de un cierre patronal de esta sede ponferradina». Recuerda que no es la primera vez que una empresa multinacional subvencionada por el Estado, después de conseguir suculentos beneficios trata de invertir estos fuera del territorio nacional donde obtiene los mismos y provoca el cierre», señaló el líder del PSLF Bierzo, Manuel De La Fuente.

Por ello, desde la formación política lanzan un aviso muy claro a los políticos que «incapaces de resolver los problemas que tiene esta comarca desde el inicio de la destrucción de la minería, pasando por Endesa y otras muchas empresas, lo quieren resolver todo a base de la venta de humo, a través de la interlocución y buenas palabras que no van a servir de nada ante empresarios que no tienen escrúpulos a la hora de destruir los puestos de trabajo dejando a esta comarca al borde de la quiebra». «Señores, no se puede andar con paños calientes ante esta grave situación, las fotos no sirven de nada si no hay una solución urgente e inmediata», remarca.

Desde el PSLF insisten en que, de acuerdo con CGT, sindicato mayoritario en el comité de empresa, los 158 trabajadores que quiere despedir la empresa en Ponferrada, «no se ajustan al volumen de trabajo actual del centro y no hay ningún tipo de motivo que pueda avalar esta cantidad tan desorbitada de despidos, por lo que no hay una causa que justifique este ERE, más bien intereses ocultos de la empresa».