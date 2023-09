Los trabajadores de Teleperformance exigen «ofertas directas» de las instituciones para frenar los despidos

La plantilla de Teleperformance demanda «ofertas directas» de las instituciones para frenar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que dejará en la calle a 158 trabajadores del call center de Ponferrada.

«Necesitamos que hablen con Telepeformance y le hagan ofertas directas para mantener los empleos en la zona», apuntó la presidenta del comité, Yerai Vidal, en la concentración de protesta que tuvo lugar este martes a las puertas de la empresa y que contó con el respaldo de representantes del Consejo Comarcal del Bierzo, del Ayuntamiento de Ponferrada y de la Diputación de León.

Mientras continúan las negociaciones, los trabajadores aseguran que siguen esperando una solución que acabe con el despido «injustificado» de un tercio de la plantilla. «La situación no ha variado, no hay causa para la medida, todos estamos de acuerdo en eso, no hay documentación que avale tantos despidos y por lo tanto vamos seguir peleándolo en las negociaciones», subrayó Vidal.

Desde la parte social han valorado el éxito del seguimiento de la huelga e 24 horas secundada este lunes por el 100% de los teleoperadores. «Nunca habíamos tenido tanto seguimiento», resaltó Vidal, que tiene claro de que esto muestra que «la gente está concienciada de que es un perjuicio muy grande para El Bierzo de un volumen de despidos de uno de los centros que llegó a ser el más grandes nivel empleo en Ponferrada hace unos daños».

Un tercio de la plantilla, a la calle

El call center de Teleperformance en Ponferrada cuenta en la actualidad con cerca de 500 trabajadores un tercio de los cuales se irá a la calle si se aplica el ERE presentado por la empresa.

Desde el comité rechazan que el argumento de la empresa para justificar el ERE sea que no puede reubicar servicios o personal porque «una empresa como Teleperformance tiene capacidad de sobra para atraer otro cliente como ocurre en el centro de Barcelona donde tiene más de 30 clientes diferentes» que permita paliar la caída de las campañas de Vodafone. Añaden, además, que «las cifras que tienen generan más capacidad que una empresa que no gana tanto para reestructurar y mover campañas y plantilla».

La próxima reunión entre empresa y trabajadores tendrá lugar este martes, a las 11.00 horas en Madrid, y la siguiente se celebrará el viernes. La CGT, sindicato mayoritario que ostenta la presidencia del comité, tiene claro que «es una negociación de mucho peso» por lo que los representantes sindicales participarán en ellas de forma presencial. Asimismo, avanza que las concentraciones se mantendrán para apoyar en la negociación.