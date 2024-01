El presupuesto del Ayuntamiento de Ponferrada en 2024 rondará los 78 millones

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, avanzó este jueves que los presupuestos de este año se situarán en torno a los 77 ó 78 millones de euros, lo que supondrá un incremento de tres millones respecto a las cuentas de 2023.

Moreno no entró en detalles, ya que las cifras no están cerradas y se trabaja para poder llevarlas a pleno el 31 de enero. Recordó que avanzan con «previsiones», ante la falta de los presupuestos del Estado, de modo que se desconoce la participación de Ponferrada en los ingresos. «Sabemos que va a haber un aumento pero no sabemos cual es el porcentaje que tenemos que hacer en el incremento del salario de los funcionarios, y eso es fundamental para los ingresos del Ayuntamiento».

Moreno también explicó que en cuanto esté cerrado el presupuesto se lo entregarán a la oposición, a la que pidió «responsabilidad», según informa Ical. «Hago un llamamiento a la oposición, a PSOE y VOX, un llamamiento de responsabilidad con los ciudadanos para que prime el cumplimiento y poder cubrir las necesidades del municipio por encima de la política. Estos presupuestos sientan las bases para la creación de empleo, para la futura reforma fiscal que queremos hacer y para el establecimiento de inversiones en el municipio», finalizó.