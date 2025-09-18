El pop alternativo de Siloé sonará en Ponferrada el 15 de noviembre El trío vallisoletano actuará en la Sala H dentro de la gira Vibra Mahou

Imágen del grupo Siloé en Las Médulas en una campaña de promoción turística de Castilla y León.

El otoño berciano se prepara para recibir una de las visitas musicales más esperadas. Siloé subirá al escenario de la Sala H de Ponferrada el próximo sábado 15 de noviembre. El grupo vallisoletano, convertido en uno de los nombres imprescindibles del pop alternativo nacional, recalará en la capital berciana dentro de la gira Vibra Mahou, un recorrido que está llevando su música por distintos lugares del panorama nacional.

Nacido en 2016 como proyecto personal de Fito Robles, pronto encontró en Xavi Road un aliado musical que dotó a las canciones de un aire eléctrico y contemporáneo. En 2022 se sumó Jaco Betanzos a la batería, completando un trío que combina la intimidad de la canción de autor con el pulso de una banda que pisa fuerte el directo.

Su discografía es un viaje que arranca con 'La Verdad' (2016), se expande con 'La Luz' (2018), y alcanza un punto de madurez en 'Metrópolis' (2020) y su reedición 'Metrópolis 2.0' (2021), donde colaboraron con artistas de primera línea de la escena española. En 2023 publicaron 'Santa Trinidad', un álbum que los consagró en el panorama del pop indie nacional.

La Sala H será el escenario de un concierto que promete cercanía e intensidad, donde convivirán los temas más recientes con los himnos que ya son parte de su identidad castellana.

Las entradas ya están disponibles. La general tiene un precio de 30 euros, mientras que quienes busquen un recuerdo aún más especial podrán optar a un pase especial, posibilidad de conocer a los artistas, acceso exclusivo y varios regalos como un vinilo o una púa, esta tiene un valor de 100 euros.

Un viaje musical por España

La gira Vibra Mahou no se detiene en Ponferrada: antes y después de su cita berciana, Siloé pasará por otros escenarios destacados. Entre las paradas confirmadas se encuentran La Riviera de Madrid (25 de septiembre), Sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz (23 de octubre), Sala Estilo de Oviedo (24 de octubre), Sala Tebras de Lugo (7 de noviembre) y Sala Óxido de Guadalajara (22 de noviembre).

Ponferrada se prepara así para una noche de emoción y energía, en la que la música de Siloé resonará como un puente entre Valladolid y el Bierzo, una cita imprescindible para quienes creen que un concierto puede ser también un viaje emocional.

