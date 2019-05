Entrevista / Ruth Morales, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Ponferrada «Los ponferradinos necesitan soluciones a sus problemas, no boicoteos entre partidos» Ruth Morales, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Ponferrada. / CÉSAR FERNÁNDEZ «Con el panorama político que tenemos con tantos partidos, creo que el diálogo y el consenso tienen que ser importantísimos en el futuro» CÉSAR FERNÁNDEZ Ponferrada Viernes, 24 mayo 2019, 10:39

La candidata de Ciudadanos, Ruth Morales, es una de las caras nuevas en el repertorio de aspirantes a la Alcaldía de Ponferrada. Pero no es una desconocida. Cuenta con la experiencia de los últimos 15 años como gerente de Asodebi (Asociación para el Desarrollo de la Comarca Berciana), desde donde ve que El Bierzo vive una «situación complicada». Morales se compromete a buscar «diálogo y consenso» para resolver las cuestiones que afectan al primer municipio de la comarca.

Hasta ahora es conocida públicamente por su cargo como gerente de Asodebi. ¿Cómo tomó la decisión de entrar en la vida política?

Me lo propusieron y nunca me lo había planteado. Pero sí es verdad que, desde que empezó la crisis en El Bierzo, llevaba tiempo viendo que hacían falta soluciones que no se estaban adoptando. Ahí fue cuando me ofrecieron la oportunidad. Y pensé que si puedo aportar mi experiencia y mi formación, voy a dar un paso al frente. Otro de los motivos es que yo tuve la oportunidad de volver a Ponferrada cuando acabé mis estudios. Hubo gente que no lo hizo porque no quería o porque tenían otras miras profesionales, pero sí tenías la oportunidad. Y ahora los jóvenes no tienen la oportunidad de volver y familias que han apostado por vivir en Ponferrada están pensando en marcharse porque no hay empleo.

Su cargo en Asodebi le ha permitido hasta ahora pulsar la realidad de Ponferrada y El Bierzo. ¿Cómo lo definiría?

Yo creo que Ponferrada es el motor del Bierzo. Si a Ponferrada le va bien al Bierzo le va bien, y viceversa. El perfil del berciano es emprendedor, pero sí es cierto que ahora mismo la situación es muy complicada para emprender e incluso para mantener las empresas.

¿Qué se puede hacer para revertir esa dinámica desde una administración local como es el Ayuntamiento de Ponferrada?

El Ayuntamiento tiene mucho por hacer. Tenemos que diferenciar dos cuestiones. Por una parte, está el fomento del empleo, que se puede hacer con bonificaciones fiscales, eliminación de trabas burocráticas, disminución de los plazos de licencias, fomentando el autoempleo y el empleo joven y manteniendo el empleo que hay. Los comerciantes tienen necesidades que el Ayuntamiento no ha atendido en cuanto a aparcamientos o la propia reforma de la ciudad. La ciudad se está deteriorando. Y hay que poner en valor los polígonos industriales para que vengan empresas del exterior. El otro día tuvimos una reunión con una asociación empresarial que tiene una plataforma para promocionar los polígonos y el Ayuntamiento de Ponferrada no quiso entrar. Y cuando entramos en cuestiones que no son competencia de los ayuntamientos, tenemos que reclamar nuestros derechos a las instituciones. Creo que ha faltado tanto acción directa como indirecta.

¿Cómo debería ser la relación entre Ponferrada y el resto del Bierzo?

La riqueza de Ponferrada viene en parte de los pueblos de alrededor. Hay muchos comercios que nos dicen que la gente viene y consume en Ponferrada. Yo creo que Ponferrada y la comarca es un todo.

Ruth Morales, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Ponferrada.

El debate municipal ha quedado estos cuatro años muy condicionado por el intento infructuoso de resolver las concesiones de los contratos de la basura y del transporte urbano. ¿Cree que se va a poder adoptar una solución rápida?

Hay que adoptar una solución de forma inmediata. La ciudad no puede permitirse continuar en esta situación. Es una de las cuestiones que hay que resolver de forma urgente.

Algunos partidos hablan abiertamente de municipalización de los dos o de alguno de los dos. ¿Es muy aventurado ese planteamiento, es posible o es descartable de plano?

La solución pasa primero por hacer un estudio de en qué situación están esos contratos y adoptar la solución más beneficiosa para los ciudadanos. Y con el panorama político que tenemos con tantos partidos, creo que el diálogo y el consenso tienen que ser importantísimos en el futuro de Ponferrada. Los ponferradinos necesitan soluciones a sus problemas; no boicoteos de un partido a otro.

El perfil de la candidata Natural de Ponferrada, Ruth Morales cursó la carrera de Derecho en Madrid. «Pero siempre mantuve un vínculo muy estrecho con Ponferrada y El Bierzo», precisa. Realizó formación complementaria en Derecho Comunitario y un Máster en Política y Gestión Medioambiental y un MBA en Administración de Empresas mientras comenzaba su carrera profesional, primero en una empresa privada y, desde 2004, como gerente de Asodebi (Asociación para el Desarrollo de la Comarca Berciana). «Ahora los jóvenes no tienen la oportunidad de volver y familias que han apostado por vivir en Ponferrada están pensando en marcharse porque no hay empleo», lamenta al explicar su decisión de abrir una nueva etapa con su salto a la política.

Hay algunos proyectos de estos cuatro años que han quedado a mitad de camino como el del centro sanitario, que a la vez define el espacio del solar del viejo Carrefour.¿Apuesta por continuar ese modelo o es revisable?

Cuando lleguemos al Ayuntamiento, habrá que revisar cómo esté planteado el proyecto. Y adoptaremos la medida que sea adecuada para el beneficio de la ciudad.

Y en cuanto a la revitalización del comercio tradicional, cuando se habla de peatonalizar o incluso reabrir algunas calles al tráfico. ¿Por qué modelo apuesta Ciudadanos?

Yo apuesto por el modelo de escuchar. Creo que el Ayuntamiento ha trabajado a espaldas de los colectivos interesados. En este caso hablamos del comercio, pero lo extiendo a cualquier sector. Luego se tomarán las decisiones que se tengan que adoptar, pero lo primero es escuchar las necesidades de los implicados.

En las elecciones municipales importa mucho el candidato, pero en Ponferrada también cuenta el partido. ¿Cree que hoy las siglas de Ciudadanos soplan a favor?

Yo estoy muy orgullosa. Creo que las siglas de Ciudadanos significan cambio, optimismo, futuro y soluciones. Y tenemos la suerte de contar con todo el apoyo del partido como se demostró hace unos días con la presencia de Francisco Igea (candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Javier Nart (candidato al Parlamento Europeo), Justo Fernández (flamante diputado nacional) y Carlota Amigo (candidata por León a las Cortes de Castilla y León). Su presencia demuestra apoyo.

¿Y eso significa respaldo a Ponferrada si el partido toca poder a diferentes escalas?

Sí. La mayor demostración es su presencia el otro día, interesándose además por las necesidades de la comarca y de Ponferrada.

Hace cuatro años la decisión fue no entrar en equipos de Gobierno, ¿ahora la puerta está abierta? ¿Cuál es la disposición?

La disposición de Ciudadanos es el diálogo, el consenso y adoptar medidas que sean beneficiosas. Creo que no se puede adelantar algo sin ver los resultados. Siempre trabajaremos dentro de las líneas de nuestro programa. No se puede abrir ni cerrar ninguna puerta hasta no ver los resultados.

Otros partidos hablan abiertamente de posibles socios.

Ahora mismo Ponferrada está atravesando una crisis muy fuerte. Los ciudadanos lo que quieren son soluciones a sus problemas, que son muy graves. Hace falta tomar medidas entre todos.

¿Qué primeras decisiones debería tomar la nueva Corporación?

Las más urgentes son aquellas que tienen que ver con la creación de empleo y el mantenimiento de las empresas existentes. También habría que tomar los acuerdos necesarios para acometer obras en determinadas zonas que están muy deterioradas. Al final eso repercute en el comercio y en el turismo. Y otra cuestión importante es la bajada del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), así como revisar el impuesto sobre los vehículos y la plusvalía.

¿Cree que las arcas municipales están en disposición de afrontar una bajada de la carga impositiva?

La bajada del IBI sí es posible. Y también revisar el impuesto sobre los vehículos y la plusvalía.