Unos 30 ponferradinos marcan el éxito de los huertos urbanos

Como lo de casa no hay nada. Lechugas, pimientos, tomates, cebollas, puerros, zanahorias... Directamente de la huerta a la mesa, rico y de calidad.

Cerca de una treintena de ponferradinos y ponferradinas se han liado la manta a la cabeza -parafraseando el dicho popular- para hacerse con un cachito de huerta en una de las 29 parcelas del programa municipal de huertos urbanos impulsado por el área de Medioambiente del Ayuntamiento de Ponferrada, en el marco de la estrategia de educación ambiental de la Junta de Castilla y León.

La iniciativa, que se puso en marcha en la primavera de este año con un gran éxito de participación, pretende dar uso a espacios municipales infrautilizados, revalorizándolos y ofreciendo nuevas oportunidades de convivencia a todos los vecinos en torno al cultivo de pequeñas parcelas.

Se trata de potenciar el aprovechamiento para el cultivo de hortalizas y verduras por parte de diferentes colectivos, principalmente jubilados y personas con discapacidad y que estén en situación de exclusión. Todo ello con un fin social, lúdico, ambiental y participativo a la vez que sirve también como recurso para familias con mayores necesidades económicas.

Jubilados y amas de casa

Los 29 huertos urbanos de Ponferrada son individuales y están situados en la calle Batalla de Bailén, en las inmediaciones del Paseo del Río Sil, en el el barrio de Flores del Sil. Se encuentran en una parcela de 1.020 metros cuadrados repartidas en dos filas de huertos separados por un camino central de 4 metros de ancho. Cada una de las parcelas cuenta con una superficie de 26 metros cuadrados que se ponen a disposición de los arrendatarios.

Los usuarios de los huertos urbanos, que lo hacen de forma gratuita, no responden a un perfil concreto sino que «hay de todo», apunta el concejal de Medioambiente, Carlos Fernández. «Hay gente que está jubilada que tiene más tiempo pero también hay algunas amas de casa», remarca. Todos ellos principalmente gente mayor y de mediana edad cumplidos ya los 40 años que «están entretenidos y ayudan un poquito a la economía familiar», según el edil, a lo que se suma «la satisfacción de consumir productos que de alguna forma has cuidado tú, has elaborado tú, y sabes que no tienen ningún tipo de química, que son naturales».

Desde el Ayuntamiento de Ponferrada aseguran que están «muy satisfechos» con una iniciativa impulsada por el anterior gobierno municipal y en la que se ha volcado el nuevo equipo que lidera Marco Morala. «Esperamos que haya más demanda y que se cubran esos dos huertos que quedan ahora libres», aseveró el edil de Medio Ambiente, convencido de que esta buena respuesta «se mantenga».

Es más, desde el Consistorio no descartan incluso la posibilidad de ampliar el suelo destinado a huertos urbanos siempre y cuando exista demanda. Todo ello teniendo en cuenta que la ubicación permite disponer de terreno para poder acometerla. «Por terreno no hay problema porque queda mucho suelo por utilizar».

Comisión de seguimiento

La presentación de las instalaciones se realizó el día 28 de abril a los 29 usuarios admitidos y que ocuparon el total de las parcelas. Este año se ha constituido la comisión de seguimiento del programa de la que forman parte representantes de los usuarios, técnicos municipales y el concejal de Medio Ambiente, Carlos Fernández.

El programa continúa en marcha y ha registrado hasta el momento dos bajas en los usuarios con lo que ahora mismo son 27. El edil anima a la ciudadanía a involucrarse en una iniciativa que comparte la estrategia de eduación ambiental impulsada desde la Junta. «Nosotros también la compartimos y le vemos muchas cosas positivas», subrayó.

En este sentido, ha destacado la excelente labor que realiza el Consejo Comarcal del Bierzo a través del Banco de Tierras porque lo que tiene claro que si la demanda de huertos no se pudiera atender desde el Ayuntamiento los interesados serían derivados a la institución para poder atender sus peticiones.

Actos vandálicos

El edil de Medio Ambiente ha explicado que este mismo mes el Ayuntamiento destinará un presupuesto de 7.807,68 euros para acometer las obras de impermealización de la caseta de aperos «en la que entra agua», señaló. También se realizarán trabajos de mejora en el sistema de riego y la reparación del perímetros de cierre que resultó dañado a consecuencia de diversos hurtos y actos vandálicos.

«Han roto la valla y les han entrado a robar en algunas ocasiones», apuntó el edil. Unos hurtos que se registraron hace unos meses coincidiendo con la recolección de la cosecha. Un tema que se abordó en una de las reuniones de la comisión de seguimiento y en la que se decidio reforzar la vigilancia por parte de la Policía Municipal.

«Estamos estudiando la posibilidad también de poner cámaras si esto continúa ocurriendo», señaló Carlos Fernández. «Al estar tan retirado, tan lejos de la ciudadanía en general a los amigos de lo ajeno les viene a mano», lamentó el concejal de Medio Ambiente.