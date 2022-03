Una Ponferradina sin ideas cambia el empate por derrota

Un Ponferradina sin ideas cambia el empate por derrota. Después de cuatro empates consecutivos la deportiva viaja a Anduva con el objetivo de convertir las tablas en Victoria. Un deseo que el Mirandés quitó desde el primer minuto de partido.

El conjunto de Jon Pérez Bolo llegaba a este encuentro con las bajas del guardameta iraní, Amir, Sergi Enrich, Agus Medina y Saverio algo que lo blanquizales notaron. Estas ausencias unida a la buena racha de las últiamas jornadas del Mirandes propició que los bercianos dieran una de las peores imágenes de la temporada.

3 Mirandés Raúl Lozain, Arroyo, Jorge Sáenz, Capellini, García de Albéniz, Brugé, Meseguer, Álex López, Hassan, Vicente y Camello 1 SD Ponferradina Sergi Puich, Paris Adot, Pascanu, Copete, Ríos Reina, Dani Ojeda, Paul Anton, Erik Morán, José Naranjo, Edu Espiau y Yuri. Goles 1-0, min. 9, Sergio Camello. 2-0, min. 22, Alejandro Marqués. 3-0, min. 52, Sergio Camello. 3-1, min. 76, Alex Pascanu .

Árbitro Saúl Ais Reig (Colegio Valenciano)

Incidencias Estadio Municipal de Anduva. 6.414 espectadores. 33ª jornada de LaLiga SmartBank.

La Ponferradina comenzaba un partido en Anduva en el que desde los primeros compases del partido no encontró su lugar una situación que supo exprimir los de Joseba Etxeberria.

No había el balón empezado a rodar y el Mirandes ya ha amenazaba con un remate fallado de Alejandro Marqués de cabeza desde el centro del área. Unas amenazas que pronto se convirtieron en realidad al cometer Sergi Puig un penalti tras una falta dentro del área. La fortuna no sonrió a Deportiva que pese a detener Puig la pena máxima no pudo atajar el rechace y Sergio Camello hacía el primero para el Mirandés.

Un duro golpe del que la Ponferradina no se supo recomponer y en la siguiente llegada de peligro del Mirandés no perdonó, precisamente Camello fue le que dio la asistencia para que Marqués rematara a placer de cabeza.

Un duro golpe para la Ponferadina que estaba corriendo mucho para atrás y sin generar ocasiones. Una tendencia que pudo cambiar de la botas de Yuri que vio como el VAR le anulaba un tanto por un ligero fuera de juego. Los últimos minutos de la primera parte siguieron con dominio de los rojillos que pudieron aumentar la renta.

La llegada del descanso no sentó bien a los de Jon Peéz Bolo. Con el balón en juego el dominio seguía siendo para el equipo local que en el minuto 52 sentenciaba el partido con remate con la derecha desde el centro del área de Camello que le permitía hacer doblete.

Con un triple cambio, el conjunto de Jon Pérez Bolo buscaba a la desesperada recortar distancia y alguna ocasión clara para ello tuvo. LO minutos pasaban el marcador no se movía hasta la llegada del 77 en el que un córner ejecutado por Rios Reina que remataba Pascanu en el aérea pequeña lograba meter a la Ponferradina en el partdio.

Un gol que fue un espejismo pues el equipo local no vio en el tiempo restante peligrar la victoria, la Deportiva gozo de alguna buena ocasión en los mitos finales que le sirvieron para maquillar una imagen que nada se parece a la que ha dado en esta temporada.

La deportiva vuelve a casa de vacío y con la mirada puesta en el siguiente encuentro en el que se medirá en casa a Las Palmas.