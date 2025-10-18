Ponferrada vuelve a demostrar su sello de solidaridad con la inauguración de la carpa solidaria Marco Morala volvió a recalcar el compromiso de la comarca con el bienestra de las personas y agradeció la labor de las ONG

Fin de semana solidario en Ponferrada. En vísperas de la Marcha Solidaria que se celebrará en la capital berciana este domingo, el alcalde, Marco Morala, ha inaugurado este sábado la carpa solidaria que, en la plaza del Ayuntamiento, acoge a las diversas ONG locales.

En la presentación de la misma, el dirigente del Partido Popular dejó claro que ya es «una tradición muy consolidada» en la ciudad que sirve, una vez más, para exhibir la solidaridad de todos los ponferradinos.

Una región solidaria

«Ponferrada es una región solidaria que se preocupa por el bienestar de las personas», reconoce Morala, mientras aprovecha para agradecer «la labor de las ONG locales y del voluntariado, que han llevado a Ponferrada a ser una ciudad humanizada y humanitaria».

Para el alcalde, la solidaridad es «una labor que es indispensable y que va dentro del ADN de los ponferradinos». Aunque este año exista la dificultad añadida de no contar con los presupuestos municipales, como así confirmó el propio Marco, cuantificó en «90.000 euros» la cifra destinada a las organizaciones de carácter social, frente a los «80.000 que se destinaban antes».

El reconocimiento de la Junta

En medio de la inauguración, Marco Morala quiso recordar que «Ponferrada este año ha recibido el galardón de ciudad solidaria por parte de la Junta de Castilla y León», presumiendo de nuevo de la labor de su mandato en estas cuestiones.

Además, aprovechando la intervención, el alcalde ponferradina concluyó con una primera valoración de los presupuesto de la Junta: «Siempre diré que me parecen escasos y que voy a exigir mucho más. Ha habido un incremento y creo que son unos buenos presupuestos que mejoran los anteriores para Ponferrada y El Bierzo, pero yo reivindicio y quiero más para Ponferrada y El Bierzo, esa es mi labor».