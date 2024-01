Ponferrada tilda de «chapuza» la calefacción del colegio Navaliegos y culpa al PSOE

El concejal de Urbanismo, Fomento y Contratación del Ayuntamiento de Ponferrada, Roberto Mendo, respondió a las críticas del PSOE por los problemas registrados este lunes en los colegios de Navaliegos y Compostilla en los que la falta de calefacción impidió la normalidad en las clases.

Mendo se mostró visiblemente enfadado por la actuación del PSOE, al que recordó que en el colegio de Compostilla hubo un fallo en el arranque de la caldera, que se solucionó en tan solo media hora. «Nos acusan de desidia y falta de previsión. Aprovechar un hecho puntual, como el fallo en la programación del encendido de la caldera, me provoca pena y decepción. Es una mezquindad absoluta usar la política para esto», dijo. «Ni media hora de margen», añadió.

Reconoció que el colegio envió el viernes un correo solicitando que se encendiese la calefacción, pero éste se mandó fuera del horario laboral y, por tanto, nadie lo abrió. «La caldera tiene una programación para arrancar y falló. Esta caldera la instaló el PSOE y hay que alabarlo porque está bien. Pero falló. Ya está. Pedimos disculpas a la comunidad educativa».

Mendo continuó detallando los problemas que se registran en otro colegio, el de Navaliegos, donde la situación es muy diferente. «Si esto es desidia y falta de previsión qué será lo que os voy a contar ahora. Os lo dejo a vosotros para que lo califiquéis», señaló en declaraciones recogidas por Ical.

El concejal recordó que para el colegio de Navaliegos se consiguió en 2020 una subvención de 480.000 de la Junta de Castilla y León para la mejora de la eficiencia energética. Esta subvención ya había sido solicitada previamente por el PP y no se había concedido. Se dio durante el gobierno del PSOE. A partir de ahí se instaló la caldera de pellets, cuyas obras se recepcionaron en junio de 2022. Al llegar el invierno y encenderla llegaron los problemas.

«Un auténtico rosario de escritos, informes de la Junta, actas del consejo escolar de que no enciende la caldera, se apaga, hace frío. Respuesta del Ayuntamiento: cero. Un fallo de una caldera es desidia y esto ¿qué es? Que nombre tienen esto, que lo digan«.

El gobierno municipal encargará ahora un proyecto de modificación de la instalación porque la actual es «una auténtica chapuza», dice Mendo. «Vamos a ejecutar el aval de la obra, un aval ridículo, que es de 12.000 euros, que no van a llegar ni para el proyecto». Mientras se trabaja en una solución puntual, de refuerzo eléctrico, ya que la instalación del colegio no soporta una calefacción eléctrica. Se dotará de una línea externa para calentar zonas que están a once grados, como el área de Infantil.

«Yo en mi anterior época de concejal, entré a gobernar y no me encontré esto ni por asomo. Esto de que vayas a arrancar las calefacciones en invierno y tengas que andar como si fuera Kosovo, en la vida». Además Mendo adelanta que va a haber más problemas, en más lugares, y con consecuencias más graves.

Por otro lado explicó que el 4 de enero también se estropeó la caldera del Centro Cívico de Flores del Sil. «Estamos buscando una solución de urgencia. ¿Desidia del anterior equipo de gobierno? Pues no lo voy a decir porque es una avería y ya está. Se repara y punto», finalizó.