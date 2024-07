Ponferrada retira de las calles 80 vehículos abandonados al año

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 15 de julio 2024, 08:17 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La Policía Municipal de Ponferrada retiró en 2023 un total de 80 coches abandonados en calles del municipio aunque finalmente tan solo diez fueron destruidos. No se trata en ningún caso de una cifra elevada a tenor de los 42.000 vehículos que figuran en el último padrón, lo que sitúa a la capital berciana en la quinta ciudad de Castilla y León con mayor parque móvil.

El Ayuntamiento no establece sanciones por dejar un coche abandonado en la calle ya que no existe una ordenanza municipal con procedimiento sancionador que regule esta acción. Aunque sí podría denunciarse por la Ley de Residuos Sólidos de Castilla y León que recoge cuantías exacerbadas al estar enfocada en residuos sólidos a gran escala y no en coches.

Legalmente se puede considerar que un vehículo está abandonado cuando permanece estacionado 48 horas en un mismo lugar sin que haya registrado movimiento alguno, aunque «lógicamente no se lleva a rajatabla sino que se tienen que ver unos signos de abandono», explican desde la Policía Local.

Así lo recoge el artículo 52 de la ordenanza municipal de Protección de Espacios Públicos que determina el procedimiento, las notificaciones y las condiciones para determinar cuando un coche está en situación de abandono.

Un accción prohibida

En cuanto al procedimiento, en el municipio de Ponferrada queda prohibido el abandono de vehículos fuera de uso en la vía pública; sus propietarios son responsables de la recogida y eliminación de sus restos. Asimismo, la ordenanza determina que quienes voluntariamente deseen desprenderse de un vehículo pueden solicitarlo al Ayuntamiento mediante un escrito al que adjuntarán la documentación y la baja relativa al mismo.

Por lo que respecta a las notificaciones, una vez efectuada la retirada y depósito del vehículo, el Ayuntamiento lo notificará al propietario, de acuerdo al artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo. En la notificación se solicitará al titular que manifieste si deja el vehículo a disposición del Ayuntamiento, que adquirirá su propiedad, o bien si opta por hacerse cargo del mismo para su eliminación, apercibiéndole que, en caso de silencio, se entenderá que opta por la primera de las posibilidades. Si se desconoce quien es el dueño, la notificación se efectuará conforme a las normas generales.

Además, los propietarios de vehículos que opten por hacerse cargo de los mismos deberán soportar los gastos de recogida, transporte, depósito y en su caso, eliminación.

Casos de situación de abandono

El Ayuntamiento de Ponferrada asume la propiedad sobre los vehículos abandonados cuando permanezcan estacionados por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presenten desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o que carezcan de placas de matriculación. También cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente.

La ordenanza excluye de la consideración de abandonados los vehículos sobre los que recaiga orden judicial, conocida por el Ayuntamiento, para que permanezcan en la misma situación. En este caso, la autoridad municipal podrá recabar la adopción de medidas en orden al ornato urbano.

El procedimiento, paso a paso

En ocasiones son los propios agentes los que se encuentran con algún vehículo que presenta un estado de abandonado y en otros casos reciben avisos de los vecinos de la calle donde está estacionado al detectar que no es de ningún habitante del barrio y lleva en el mismo lugar ya un tiempo.

La Policía Municipal se desplaza a la zona y realiza un informe para intentar localizar al propietario. Si en un plazo de 15 días no consigue localilzarlo es cuando coloca una pegatina en el cristal del coche indicándole que tiene que ponerse en contacto con la Policía Municipal o mover el vehículo.

Si pasadas tres semanas no se ha hecho nada, ni el propietario se ha puesto en contacto con los agentes y el vehículo sigue en el mismo lugar estacionado, se procede a su retirada por parte de la grúa municipal que lo traslada a una empresa especializada en tratamiento de residuos ubicada en Camponaraya para su destrucción, ya que la nueva ley obliga a un tratamiento especial de descontaminación de los vehículos abandonados.

Ayuda para tramitar la baja

En el caso de que se haya conseguido localizar al propietario la Policía Municipal le ofrece la posibilidad de tramitarle la baja del vehículo y llevarlo a la empresa para su destrucción sin coste alguno.

Se trata de una ayuda que siempre es bien recibida por los titulares de los coches, principalmente cuando los dueños son personas mayores ya que les facilita deshacerse de un vehículo que ya no utilizan.