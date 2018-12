Ponferrada libera 'in extremis' 129.300 euros de las ayudas de este año para 21 asociaciones culturales del municipio La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, y la concejala de Cultura, María Antonia Gancedo, en el acto. / Carmen Ramos La alcaldesa lamenta el «retraso» del que culpa a la oposición a la que invita a hacer un ejercio de reflexión para que el próximo año «no se repita» CARMEN RAMOS Ponferrada Martes, 4 diciembre 2018, 13:32

El Ayuntamiento de Ponferrada ha firmado hoy con las asociaciones culturales del municipio los convenios que permitirán hacer frente al pago de las subvenciones anuales por importe de 129.300 euros para permtirles afrontar sus gastos de funcionamiento y el desarrollo de sus actividades. La alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, presidió un acto que tuvo como escenario el Museo de la Radio y que reunió a los representantes de las 21 colectivos que reciben ayudas.

Merayo lamentó el «retraso» en hacer frente al pago de las subvenciones llegado el mes de diciembre, al igual que ya ocurrió el pasado año, y culpó de ello a la oposición ante su rechazo primero a los presupuestos municipales de 2018 y posteriormente en el pleno de septiembre «donde se tiró abajo, no sé por qué», indicó.

Confía, no obstante, en que esta situación «el año que viene no se repita» e invitó a los grupos municipales a hacer una reflexión para que «piensen que cuando se vota no para retrasarlo al final no es que quede mal el equipo de gobierno, es que le estamos dificultando mucho la vida a la gente». La regidora apeló por ello a la «generosidad» de la oposición «para que pensemos en estas asociaciones culturales a las que hasta hoy no hemos podido dar esta subvención». Una situación que considera que «tiene que estar fuera del debate de los partidos políticos» máxime cuando se trata de unas ayudas que podrían haberse hecho efectivas en el mes de octubre.

La primera edil ensalzó la labor que realizan estos colectivos a la hora de «revitalizar la vida cultural de la ciudad» y explicó que este año se ha aumentado el número de asociaciones que reciben subvención por parte del Ayuntamiento así como la cantidad que reciben que también se incrementa «un 13 o 14%», según señaló. Avanzó, además, que el Ayuntamiento «está intentando» aún «con poco personal» agilizar los trámites administrativos que permitan hacer efectivas también antes de fin de año las ayudas pendientes a las asociaciones vecinales y deportivas.

Representantes de las asociaciones culturales del municipio. / Carmen Ramos

Por su parte, la presidenta de la Asociación Cultural Banda de Música Ciudad de Ponferrada, colectivo que recibe la mayor aportación con 41.000 euros, se mostró muy satisfecha de recibir la ayuda porque reconoce que «es un alivio» teniendo en cuenta que en puertas de cerrar el ejercicio «llevamos ya realizadas el 99% de las actuaciones de este año», apuntó Ana Beatriz Silva.

Entre las partidas más cuantiosas destacan también la del Instituto de Estudios Bercianos (IEB) que ingresa 17.000 euros de las ayudas municipales, la Asociación Cultural Mi Retina Me Engaña, organizadora del Festival Internacional de Cine de Ponferrada, con 15.000 euros, y la Hermandad de Jesús Nazareno que recibe este año 10.000 euros de subvención.