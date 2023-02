El PP de Ponferrada lamenta que el alcalde «priorice» obras que no están en el municipio Morala pregunta a Olegario Ramón si el Ponfeblino es más importante para Ponferrada« que hacer viviendas para colectivos vulnerables»

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada lamentó este viernes que el alcalde, Olegario Ramón, priorice obras que no se encuentran en el término municipal, como es el caso del anunciado proyecto del Ponfeblino. Eso demuestra, a juicio de su portavoz, Marco Morala, «lo desorientado que está, de lo entregado y servil que resulta con los suyos, y de las explicaciones peregrinas que se le ocurren cuando se queda sin las subvenciones que nos han vendido veinte veces», haciendo referencia al Bosque Urbano y a la construcción de viviendas sociales.

Sobre esta última, Morala preguntó al regidor «si no es más importante dar vivienda a esos colectivos vulnerables que una inversión turística en municipios que no son el nuestro».

«Al alcalde le cuesta lo mismo decir que el Ponfeblino va a terminar llegando a Ponferrada que decir que nos iban a dar una subvención para un bosque y unas viviendas y que decir ahora que no priorizaba esas peticiones. Es decir, no le cuesta nada decir lo que sabe que no ocurrirá», añadió el líder del PP en el Consistorio ponferradino. Por ello, exigieron que arranque un compromiso «inmediato» de su gobierno de sufragar las obras de infraestructura necesarias para que el Ponfeblino salga de Ponferrada desde el comienzo del proyecto.