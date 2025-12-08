leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona de vertidos ilegales.

Ponferrada interviene en 24 puntos del municipio con vertidos ilegales

Hasta 38 personas han sido denunciadas por esta situación durante este año

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:50

Comenta

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Fernández, ha resumido las últimas actuaciones de su área en materia de eliminación de vertidos ilegales con la intervención en 24 puntos diferentes situados en varios barrios y pedanías del municipio.

En el transcurso de 2025 se han abierto hasta 38 expedientes sancionadores a personas que arrojan residuos, (habitualmente escombros) en zonas periurbanas o directamente en el medio natural.

Los datos reflejan «la buena labor de vigilancia e investigación de la Policía Municipal, en permanente colaboración con esta Concejalía».

Asimismo, Fernández ve necesario insistir «en el llamamiento a la ciudadanía para que no arroje escombros en la periferia de la ciudad, montes o caminos. Contamos con dos plantas que se dedican al tratamiento de estos residuos; una en el Polígono de La Llanada (Santo Tomás de Las Ollas) y otra en Dehesas, y es a estas plantas donde hay que transportar los escombros para su reciclaje».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras chocar su coche con una vaca en una nacional de León
  2. 2 Subastan una casa de dos plantas por 28.000 euros en un pueblo de León
  3. 3 Una bombona de butano provoca una intoxicación por gas de dos varones
  4. 4 La calle de León que ha multiplicado por cinco los accidentes con heridos en dos años
  5. 5 Barrul pone a León a sus pies: ¡Campeón Iberoamericano!
  6. 6 La Cultural hace otra machada y también asalta Ipurua
  7. 7 Cola de concierto musical para acceder a la Feria Productos de León
  8. 8 Los tres pueblos de León con menos de 100 vecinos que están conectados por BlaBlaCar
  9. 9 Las entrevistas exprés remarcan el problema de la hostelería leonesa: «Empleos hay, pero no quien los trabaje»
  10. 10 Rosa Díez presenta en León su libro sobre el expresidente Zapatero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Ponferrada interviene en 24 puntos del municipio con vertidos ilegales

Ponferrada interviene en 24 puntos del municipio con vertidos ilegales