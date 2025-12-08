Ponferrada interviene en 24 puntos del municipio con vertidos ilegales Hasta 38 personas han sido denunciadas por esta situación durante este año

Leonoticias León Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:50 Comenta Compartir

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Fernández, ha resumido las últimas actuaciones de su área en materia de eliminación de vertidos ilegales con la intervención en 24 puntos diferentes situados en varios barrios y pedanías del municipio.

En el transcurso de 2025 se han abierto hasta 38 expedientes sancionadores a personas que arrojan residuos, (habitualmente escombros) en zonas periurbanas o directamente en el medio natural.

Los datos reflejan «la buena labor de vigilancia e investigación de la Policía Municipal, en permanente colaboración con esta Concejalía».

Asimismo, Fernández ve necesario insistir «en el llamamiento a la ciudadanía para que no arroje escombros en la periferia de la ciudad, montes o caminos. Contamos con dos plantas que se dedican al tratamiento de estos residuos; una en el Polígono de La Llanada (Santo Tomás de Las Ollas) y otra en Dehesas, y es a estas plantas donde hay que transportar los escombros para su reciclaje».

Temas

Ponferrada

Residuos