Ponferrada incorpora a la primera mujer bombera entre sus 12 nuevos efectivos El alcalde destaca el crecimiento del cuerpo, mientras que el jefe de bomberos asegura que la primera mujer se tratará «como a un bombero más»

Álvaro Pérez Ponferrada Viernes, 29 de agosto 2025, 13:11

El Ayuntamiento de Ponferrada ha incorporado a 12 nuevos bomberos de carrera, entre los que se encuentra la primera mujer en formar parte del cuerpo. Con esta incorporación, la plantilla del servicio de bomberos municipal se incrementa hasta los 36 efectivos, lo que mejora la capacidad operativa del equipo ante posibles emergencias en el municipio.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, destacó que el proceso de selección comenzó en 2024 y es una parte fundamental del plan para reforzar el servicio. «Este incremento es necesario para mejorar la cobertura y respuesta del cuerpo de bomberos, y estamos comprometidos a seguir trabajando para ampliarlo dentro de las posibilidades presupuestarias», afirmó.

Morala también expresó su agradecimiento al jefe de bomberos, Olivier Bao, por su liderazgo y por la dedicación del equipo, explicando que ha demostrado un alto nivel de profesionalismo en diversas emergencias, como en la intervención durante los incendios forestales del municipio y la Dana de Valencia. El alcalde destacó que el cuerpo de bomberos de Ponferrada es uno de los más preparados de la región, lo que facilita una respuesta efectiva ante cualquier situación de riesgo.

Por su parte, Olivier Bao subrayó la importancia de la igualdad dentro del cuerpo, haciendo referencia a la incorporación de la primera mujer. «La vamos a acoger como a un trabajador más, como a un bombero más», comentó Bao.

Además, el jefe de bomberos mencionó que los nuevos efectivos comenzarán un programa de formación intensiva de tres meses, con el objetivo de que estén completamente operativos para principios de enero de 2026.

Con esta ampliación, el Ayuntamiento de Ponferrada continúa con su compromiso de fortalecer la seguridad pública en la ciudad, mejorando las capacidades del servicio de bomberos y asegurando una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia.