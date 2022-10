El PP de Ponferrada critica que la nueva tasa de basura no tenga en cuenta la «verdadera capacidad económica» de los vecinos

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, reprocha al equipo de gobierno que la nueva tasa por el tratamiento y la gestión de los residuos sólidos urbanos no tiene en cuenta la «verdadera capacidad económica» de los vecinos. «El solo criterio de la categoría de la calle no quiere decir que en ella no haya gente con menos ingresos que la media de la zona o cuyos ingresos no respondan a lo que eran cuando adquirieron la vivienda», señaló Morala, que insistió en la necesidad de bajar la presión fiscal para paliar los efectos de la crisis y la inflación.

Al respecto, el portavoz de los 'populares' recalcó que «se paga por vivienda y no por la capacidad real de los propietarios» y puso en duda que la tasa esté «bien dimensionada», como aseguraron los responsables del Consistorio. «Puede haber propiedades residenciales que apenas generen residuos, por ejemplo por no estar habitadas todo el año, que paguen más que otras que producen muchos residuos, solamente por su ubicación», señaló Morala.

En esa línea, el líder de la oposición municipal reprochó al equipo de gobierno que no haya hecho «ningún esfuerzo» por acordar los criterios impositivos con el resto de grupos municipales con representación en el salón de plenos. «Si ellos solos deciden, ellos solos son responsables de un nuevo sablazo a los bolsillos de los ponferradinos», concluyó.