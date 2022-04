Ponferrada concluirá en junio el traslado de servicios municipales a las antiguas oficinas de Compostilla I

El Ayuntamiento de Ponferrada finalizará en el mes de junio el traslado de servicios municipales a las nuevas dependencias en el edificio de mandos de la antigua central de Compostilla I, gracias al convenio firmado con la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) que permite al Consissorio hacer uso de un espacio de 1.700 metros cuadrados de las instalaciones.

Una total de 25 trabajadores pertenecientes a los servicio municipales de Medio Ambiente, Informática y Formación e Innovación han sido los primeros en ocupar las instalaciones y cumplen ya su primer mes de funcionamiento en las dependencias ubicadas en el barrio de Compostilla con un balance positivo.

«La valoración es muy buena porque los trabajadores están cómodos y eso repercute en el rendimiento diario», indicó el concejal de Personal, José Antonio Cartón. «Las instalaciones son muy buenas y servicio que damos al ciudadano es mucho más efectivo», recalcó, teniendo en cuenta que «las condiciones arquitectónicas de las oficinas del Ayuntamiento ya no soportaban el volumen de trabajadores que teníamos, estaban muy apiñados y el trabajo no estaba muy organizado, y ahora mismo la infraestructura que existe allí en la Ciuden es muy buena y están muy cómodos y nosotros también tenemos que velar por el bienestar de ellos», subrayó.

A los servicios municipales ya ubicados en Compostilla I se unirán en breves fechas los de Recaudación y Bienestar Social que serán los próximos en trasladarse a las nuevas instalaciones ubicadas en el antiguo edificio de la central de Compostilla I. En total, serán 72 los empleados municipales que pasen a prestar sus servicios en estas nuevas instalaciones, donde el Ayuntamiento dispondrá de 55 plazas de aparcamiento.

Las labores de traslado de los servicios municipales no han supuesto hasta el momento desembolso alguno para el Ayuntamiento en cuanto a la dotación de mobiliario se refiere. «De momento no hemos hecho ningún desembolso para comprar mobiliario ya que hemos llevado el que teníamos ya comprado, que estaba en otras instalaciones y alguno que nos ha aportado la Ciuden», explicó el edil. No obstante reconoce que el Ayuntamiento sí que deberá asumir alguna inversión en dotación cuando se desplace todo el personal de estos servicios. «A partir de ahora cuando vayamos ya desplazando más personal sí que tendremos que hacer algún tipo de inversión para mobiliario, pero hasta ahora no», aseveró José Antonio Cartón.

Ahorro de 86.000 euros en alquileres

En base al acuerdo con la Fundación Ciudad de la Energia, el Ayuntamiento de la capital berciana abonará cerca de 150.000 euros al año en gastos de mantenimiento y ahorrará 86.000 euros en los alquileres de los locales en los que actualmente se prestan esos servicios.

El convenio firmado entre ambas instituciones tiene una vigencia de cuatro años, prorrogable a otros cuatro, aunque tanto el Ayuntamiento como Ciuden manifestaron su interés de que tenga «vocación de permanencia».

Por los que respeta a los usuarios, el alcale, Olegario Ramón, ya avanzó en la presentación, que las líneas 4 y 7 de los autobuses urbanos tendrán una parada específica en la zona, por lo que la ciudadanía dispondrá de al menos una conexión en cada sentido cada media hora.